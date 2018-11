Beursnieuweling B&S Group, waarvan de koers zo wild door eigen grafiek schaatst, heeft Q3's en bevestigt outlook en verwachtingen:



Het is een van de weinige cijfers deze week. Wel is er ook nog Altice, dat kan misschien nog leuk worden. Verder begint het feestdagenseizoen met deze week in de VS Thanksgiving en Black Friday. De beurs is half open, maar Black Friday is niet meer wat het was. Shoppen gaat nu online van woensdag tot en met zondag.

Martin heeft gisteren al voor u alles op een rij gezet in de vooruitblik op deze week. Ik had verplichtingen, vandaar. Dit speelt er momenteel:

-Asia stocks push higher

-No improvement in trade tensions

-Dollar and pound steady

-Treasuries hold on to recent rally

-Oil climbs above $57 a barrel https://t.co/FEAc1izub8 pic.twitter.com/biQ9KvY5HL — Bloomberg Markets (@markets) 19 november 2018

De koersen zijn weer niet om vrolijk van te worden. Nieet veel soeps, dollar trekt iets aan en olie stijgt. Verder is er weinig te zien.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag is niet veel, maar opvallende nieuwtjes zijn er over ABN Amro en Unilever:

07:51 'OPEC bekijkt grotere productieverlaging'

07:45 Laatste pluk bedrijfscijfers op Damrak

07:30 Verdere omzetgroei voor B&S Group

07:24 ASR voert wijzigingen door in top

07:15 Staking Stern-garage Amsterdam afgeblazen

07:11 Nikkei begint week met winst

07:05 'Unilever en Nestlé strijden om Indiase tak GSK'

06:48 'Opstand van subtop ABN AMRO escaleert'

18 nov Laatste pluk bedrijfscijfers op Damrak

18 nov Saudische beurs omlaag na sancties VS

18 nov 'Oud-bankier beoogd baas Telecom Italia'

18 nov 'Ineos aast op Britse tak ConocoPhillips'

18 nov 'AstraZeneca zoekt naar opvolger topman'

16 nov S&P handhaaft hoogste kredietstatus Nederland

16 nov Wall Street hoger dankzij handelsoptimisme

16 nov 'Omzet Airbnb ruim boven 1 miljard dollar'

16 nov Trump: China wil handelsdeal met VS

16 nov Pon vergroot belang in Accell verder

16 nov Retail Estates verhoogt huurinkomsten

Analistenadvies luidt:

ABN Amro: naar €31 van €32 - Credit Suisse

De agenda oogt ook niet al te swingend:

00:50 Japan handelsbalans okt -70,0B

08:00 B&S Group Q3-cijfers

En dan nog even dit

Zo werkt het daar:

China's market rescue unleashes hot money seeking risky stockshttps://t.co/JEbpqa4pHg — Bloomberg Markets (@markets) 19 november 2018

Kans?

Investors are the most bearish on the pound since the U.K. voted to leave the EU https://t.co/coYh2Yw8eB — Bloomberg Markets (@markets) 19 november 2018

Tja:

UK business morale hits lowest since at least 2009 - IHS Markit https://t.co/WttfZ4H8Np pic.twitter.com/oJpPopG0eM — Reuters Business (@ReutersBiz) 19 november 2018

Ach ach ach:

Nearly half of German firms expect growing trade strains with U.S.: survey https://t.co/oESfgR2JIQ — Reuters Business (@ReutersBiz) 18 november 2018

Hoe zit het daarmee?

Xiaomi has a chance to justify valuation with earnings report https://t.co/w8nKDS27IB — Bloomberg Markets (@markets) 19 november 2018

Kans of peak social media?

With Facebook at "war," Mark Zuckerberg adopts aggressive style that drove out several top executives and created tensions with COO Sheryl Sandberg. Facebook shares have dropped 23% in value since Jan. https://t.co/bKwrWGpaOe pic.twitter.com/GyDjw7aLMQ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 18 november 2018

Wat dacht u hiervan?

General Electric keeps deflating: In 2008, GE's enterprise value was >$880bn, 5 times of tdy’s $175bn. GE has a total debt of $115bn. To see just how bad things are looking for GE, consider its perpetual preferred securities which trades <75% of nom value https://t.co/v1MoTawRWN pic.twitter.com/kH2iDoNhlq — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 18 november 2018

Dit spul is er ook nog:

Oil prices rise as traders expect Saudi Arabia to push OPEC to cut supply toward year-end, but markets remain wary https://t.co/F0yh6jqkfM via @hgloystein More from #ReutersEnergy: https://t.co/boDakVivfG pic.twitter.com/VQzp9goDIt — Reuters Business (@ReutersBiz) 19 november 2018

Mooi grafiekje, te mooi?

By 2030 nearly eight out of every 10 batteries sold will be in an electric vehiclehttps://t.co/p6UmF5mQie pic.twitter.com/MGvqLFzs4Q — Bloomberg Markets (@markets) 19 november 2018

Zo lang er hoop is...

Investors stung by the equity rout are looking toward this month’s G-20 summit for a breakthrough on trade https://t.co/YFKJiowfb3 — Joanna Ossinger (@ossingerj) 18 november 2018

Of?

EU set to tighten rules on foreign investment to fend off #China. EU negotiators due to meet Nov. 20 in bid for deal on new law. https://t.co/wksoZhLmKK pic.twitter.com/5UgCJ4kuUj — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 19 november 2018

Zo lang de rente stijgt:

15-Year Mortgage Rate in the US rises to 4.36%, its highest level since April 2010. pic.twitter.com/hxh0FKnbns — Charlie Bilello (@charliebilello) 16 november 2018

