Slot: AEX -1,3%

Het gekke is dat er in oktober elf stijgings- en twaalf dalingsdagen waren. Deze maand waren er zeven stijgings- en zes dalingsdagen. Niks aan de hand? Niettemin staat de AEX 25 punten lager en voelt het misschien wel als een bearmarket.

Dat is het strikt genomen nog niet, zeker niet voor de AEX, Wall Street of de wereldindex, maar veel opkomende markten en ook individuele aandelen staan tientallen procenten onder hun top. Dan gaat olie ook nog onderuit, loopt de volatiliteit op en beleven we deze week hysterische Brexit-toestanden

Dan voelt het inderdaad niet goed. En er komt nu weer een puntje bij: we kunnen ons een maand lang achter de oren krabben of de Fed in december nou wel of niet de rente verhoogt. Dat is beloofd, maar...

The dollar tumbled with Treasury yields on Friday after comments from Fed Vice Chairman Richard Clarida on global growth https://t.co/p992M3jh1G pic.twitter.com/AhBOuuJvWA — Bloomberg Markets (@markets) 16 november 2018

Over naar de terugblik op de markt, zoals u dat op vrijdag van ons bent gewend;

AEX vandaag: -0,5%

AEX deze week: -1,3%

AEX deze maand: -0,7%

AEX dit jaar: -4,1%

AEX herbeleggingsindex dit jaar: -0,6%

Hier is de gezellige iedereen-mag-meedoen-er-kan-nog-meer-bij-koersen-potpourri uit de IEX One Monitor. Wat bakte de brede markt er van?

Alle Europese en Amerikaanse indices in de min. De AEX doet nog niet eens zo slecht

Verhip, de Dow Jones Transportation Index stijgt als enige. Volgens de oude Dow Theorie een goed signaal

China en emerging markets stijgen wel

Volatiliteit loopt op

Rentes dalen

Dollar zakt iets

Olie krijgt een beuk en zit in een bearmarket

Goud stijgt zowaar, maar het mag amper een naam hebben

Arm, arm bitcoin

AEX

Ruim een derde van de omzet van Aegon (-4,7%) komt vanuit het Verenigd Koninkrijk. Niet vreemd dat het aandeel deze week slecht ligt. Ook ING (-4,2%) zit in de bekende hoek. Daarentegen shinen de defensieve haven.

Topper van de week is Relx (+2,4%), maar ook Ahold (+1,1%) doet het uitstekend. De Nederlandse supermarktketen tikte al eventjes een jaarrecord aan. En dat nog wel in een slappe markt.





AMX

PostNL (+2,2%) behoort tot het selectieve clubje van winnaars binnen de AMX. Woensdag werd bekend dat pakketbezorgers niet gaan staken rond de feestdagen. Adyen (-13,0%) krijgt daarentegen een pak rammel. De betalingsverwerker wordt niet opgenomen in de MSCI Europe index.

ASCX

Geen nieuws bij Pharming (-11,0%), maar het aandeel tikte bijna een nieuwe year low aan. We geven het slechte sentiment maar even als oorzaak aan. Nedap (-7,3%) kwam met een tegenvallende outlook op de proppen.

De absolute uitblinker is natuurlijk Accell met een winst van 21,6%. Pon maakte bekend 20% van de aandelen te willen overnemen tegen €19. Gisteravond had Pon al 16,9% van de stukken in handen en het zou me niet verbazen dat ze vandaag bekendmaken dat de 20% is bereikt.

Zondag schrijft Martin de vooruitblik op de volgende week. Bedankt voor uw bezoek en reacties en een fijn weekend toegewenst.