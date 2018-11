We profiteren in Amsterdam van het sterke slot op Wall Street. De AEX (+0,4%) weet een kleine winst te boeken met als gevolg dat de herbeleggingsindex weer een miniem plusje op de borden weet te zetten.

Positief is dat we ons niets aantrekken van de Britten die er zo langzamerhand echt een puinhoop van aan het maken zijn. Theresa May bereikte weliswaar een akkoord met de Europese Unie, maar leden uit haar eigen partij zijn bezig om haar af te zetten. Of hun dit gaat lukken is overigens maar de vraag.

De Britse beurs is momenteel de underperformer van de dag met een min van 0,6%. De Duitsers en Fransen doen het stukken beter met winsten van ongeveer 0,4%. Valt dus niet tegen allemaal.

Opvallend is dat de chippers best goed blijven liggen, ondanks dat Nvidia met waardeloze cijfers op de proppen kwam. Het aandeel staat voorbeurs meer dan 16% lager. Daarentegen stijgen Besi (+0,8%) en ASMI (+0,2%). ASML (-0,1%) blijft vlak liggen.

OCI

OCI (+1,5%) kwam nog even stiekem met cijfers langs. In het derde kwartaal steeg de omzet met 33% ten opzichte van een jaar geleden. Ook de verwachtingen voor 2019 zijn goed, zo denkt topman Sawiris dat de vraag naar kunstmest aantrekt en er minder geïmporteerd wordt uit China.

Een dingetje is de schuldratio van 5,5, al verwacht het bedrijf dat deze aan het einde van het jaar zal dalen naar 4,4 en eind december 2019 naar 2,5. Het is belangrijk dat deze taxaties uitkomen, want een net debt/ebitda van meer dan 3 is ongezond, tenzij daar sterke kasstromen tegenover staan.

Nedap

In tegenstelling tot OCI worden de cijfers van Nedap (-1,1%) niet met gejuich ontvangen. Het technologiebedrijf verwachtte in de tweede jaarhelft nog op een omzetversnelling, maar daar lijkt het niet van te komen.

Het management rekent er nu op dat de opbrengsten in de tweede halfjaar ongeveer net zo hoog uitkomen als in H1 2018. Positief is wel dat de doelstelling voor de ebit-marge van 10% wordt gehaald. Vorig jaar bedroeg de operationele marge nog 9%. Kostenbesparingen zorgen voor deze boost.

Het is de verwachting dat Nedap in 2018 onderaan de streep €2,50 per aandeel verdient, waardoor de K/W uitkomt op 18. Niet duur, maar ook niet belachelijk goedkoop.

Marktoverzicht

De AEX stijgt 0,4% en presteert in lijn met de overige Europese indices. Alleen de Britten blijven achter.

Goud (+0,2%) zet een kleine stap in de goede richting.

Olie: WTI (+0,9%) en Brent (+1,0%) herstellen verder.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,134 ten opzichte van de dollar.

Rentes: de Nederlandse (0,41%) en Duitse tienjaarsrente (0,37%) doen het weer wat rustiger aan en stijgen een basispuntje.

Damrak

ABN Amro (-3,3%) houdt vandaag haar Capital Markets Day in Londen. Martin vertelt u er graag meer over.

ASR (+1,9%) ligt er weer eens goed bij.

Philips (+0,7%) trekt zich niets aan van de adviesverlaging van ING. Gek genoeg gaat het koersdoel wel fors omhoog, namelijk van €32 naar €37.

AMG (+3,1%) staat vandaag in de lift. Het bedrijf heeft een voorlopig contract getekend over de levering van lithiumchemicaliën aan het Koreaanse Ecopro. Een definitief akkoord zou op 12 februari moeten volgen.

TomTom (-1,4%) neemt even wat gas terug.

Vastgoedaandelen behoren weer eens tot de slechtste van de dag. Eurocommercial Properties (-1,5%), Vastned (-0,6%) en WDP (-0,7%) geven wat terrein prijs.

VolkerWessels (+2,8%) maakt zo'n beetje de helft van het verlies van gisteren goed.

Basic-Fit (+2,2%) gaat weer lekker.

Lokaal knalt Brill (+7,6%) omhoog op haar derdekwartaalcijfers.

Beter Bed (+2,0%) stijgt ondanks dat twee commissarissen het schip verlaten. Ronald van der Vis en Els de Groot treden per 4 december terug.

Adviezen

Philips: naar houden van kopen en naar €37 van €32 - ING



