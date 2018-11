Liveblog: ABN, Philips en pond

Update 17:00 uur: wachten op Tom TMT?

Toch maar even opletten het laatste half uurtje. U weet maar nooit.

3x is scheepsrecht? Nog geen #TomTom gerucht op de late vrijdagmiddag van TMT France. Als ik koers en omzet zie, lijkt t r bijna op dat sommigen gokken dat r gerucht komt :-) pic.twitter.com/7R0erUtZRl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 november 2018

Update 16:45 uur: Pond exposure Damrak

Simpel, maar goede en terechte vraag van een lezer:

Wat is de pond exposure van de AEX?

Ik weet het niet. Er zijn maar enkele fondsen die exact hun omzet uit het VK aangeven. Tientallen aandelen heb ik gechecked, maar ik kom echt niet verder dan dit:

Aegon: 24%

RELX: 7,0%

BAM: 28%

ForFarmers, Unilever, AkzoNobel, Arcadis, Aalberts, Wessanen en nog veel meer: ja, ongetwijfeld hebben ze al dan niet pond-exposure, maar ik kan het niet achterhalen. Misschien is dat ook wel de conclusie: als het niet is te vinden, zal het ook wel niet veel zijn?

#Aegon staat bekend om haar Amerika exposure (44% omzet), maar haalt ook 34% omzet uit VK. Mss dat het aandeel daarom deze week fors minder draait dan #ASR en #NN (dat cijfers had) pic.twitter.com/StXT0L5Gpt — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 november 2018

Update 16:00 uur: Wow, de Dow

En dan zult u net zien dat de Dow Jones vandaag door 25K zakt... ?

Vandaag 46 jr geleden ging #DowJones voor t eerste door 1000. Sindsdien deed index gem 7,2% pj. Helaas, ik heb niet herbelegd, maar u mag er denk ik zo'n 2% dividend pj bij optellen (en inflatie, taxes, kosten en lekkage vanaf trekken) pic.twitter.com/Yrg1WMeKYE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 november 2018

Update 12:00 uur: Nvidia

Het grote publiek kijkt vooral naar de FANG aandelen, maar er is meer te beleven aan de Nasdaq. Wat dacht u van Nvidia? Misschien wel het hipste technologiebedrijf van de afgelopen jaren. Het is ook van de snelst gestegen fondsen en het is nu $123 miljard waard. Daar gaat vanmiddag wel iets af?

Wat heet, het aandeel duikelde gisteren nabeurs 16,9% op tegenvallende (niet eens zo heel erg) Q3's en outlook. Het staat nu pre-market -17,2% Wall Street en trekt alle chippers naar beneden. Bij ons lijken ASML, ASMI en Besi er op te dalen. Misschien TomTom ook wel. Want dat is het succes van Nvidia.

Het bedrijf is groot geworden met videokaarten, maar heeft intussen bij zo'n beetje elke talk van sport binnen technologie wel een voet tussen de deur. Daar geldt ook voor automotive. En blockchain. Die beroemde videokaarten worden ook gebruikt voor het minen van bitcoin. Vorig jaar kassa en daar zit nu de pijn.

Die sector ligt op z'n gat en dat raakt Nvidia in omzet, winst en outlook. Terug naar die grafiek. Natuurlijk, het is een waanzinige stijging, maar die is zeker niet louter en alleen op bidden, hopen en drijfzand gebaseerd. Wat heet, omzet en winst stegen bijna net zo snel als de koers. Pas dit jaar komt de waardering af.

Complimenten voor de beurs, zou ik bijna zeggen. Goed ingeschat met die koersdaling. Want die winst- en omzetverwachtingen gaan denk ik wel een knauw krijgen nu. Eens zien wat dat voor de waardering oplevert, want daar kan dan een kans liggen.

Toch is dit het grote verschil met de dotcomhype twintig jaar geleden. Exploderende koersen worden nu wel gestaafd door omzet en/of winst. Dat was toen wel anders. Eigenlijk maken al die technolgiebedrijven nu waar, waar we toen op voorsorteerden. Het zijn alleen andere namen dan waar we toen in belegden...

Dat is denk ik de reden waarom de grote kudde hier niks aan heeft verdiend, of zelfs veel en soms alles aan heeft verloren. We zaten toen in de verkeerde aandelen en misten in de jaren daarna de goede. Denk hier even aan als u nu al enthousiast in al die technologische takken van sport van de toekomst belegt.

Automotive, robotics, artificial intelligence, blockchain, finteh, retail, video, duurzame energie et cetera: dat gaat het vast wel worden. Houd er echter rekening mee dat de bedrijven die met de omzetten, winsten en dikke beursnoteringen aan de haal gaan misschien namen zijn die we nu nog niet kennen.

Krijg ik nog een ingezonden mededeling: CEO Jen-Hsun Huang (die man in dat eeuwige leren jackie) en de zijnen zagen de bui dit jaar al hangen:

$nvda Nvidea, will insiders now be personally buying shares their own company? pic.twitter.com/AYUtlNrTtT — Ansgar John (@ansgarjohn) 16 november 2018

Update 10:15 uur: Nyrstar

Kopje koffie, glazenwasser? Je zou er spontaan last van je nierstenen van krijgen. Verlaat uw schermen niet, want het gaat met een procent per koerstik, blijft rechts rijden en probeer de tegenpartij in het boek met lichtsignalen te waarschuwen.

Een week uit het leven van het Belgische #Nyrstar. Eerst zette #ABNAmro het (u verzint het niet) zinkbedrijf op €0,01 en nu zou grootaandeelhouder Trafigura met banken aan krediet werken https://t.co/NrdWrjoebp pic.twitter.com/5HtV3YRQmM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 november 2018

Update 10:00 uur: ABN, Philips en Unibail

Goedemorgen, de eerste adviesjes druppelen binnen. ING serveert Philips af, maar, het staat er goed, verhoogt wel het koerdoel.

Philips: naar hold van buy en naar €37 van 32,50 - ING

Unibail: naar €202 van €240 - CFRA

Kom ik nog een leuke tegen van Morgan Stanley over die update van ABN Amro:

De uitspraken van ABN AMRO ten aanzien van het dividend zullen de 'stieren' die hopen op de inkoop van eigen aandelen in 2019 volgens Hamilton evenwel niet bekoren. De bank lijkt meer te opteren voor extra dividend dan inkopen.Zit ik nog met verbazing naar ABN Amro te kijken.

Is dit een gevalletje Nederland-VS? Bij ons is fiscaal dividend aantrekkelijker dan in VS. Hoewel het ieder moment kan worden gepasseerd, heeft het ook een duurzamer karakter dan eenmalige eigen aandeleninkoop. De analist met de fraaie naam Maxence Le Gouvello Du Timat van Jefferies vindt de update ook mooi.

Alleen die koers...? Of ben ik nou mal?

Veemde beweging #ABNAmro: opende tot +2,1% op prima strategie-update en zakte zo tegen de markt tot -3,3% weg #noumoe pic.twitter.com/Ouuwd9PfxU — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 november 2018

Martin dan maar en ook die kijkt tevreden toe: