Zoals al aangegeven: dividend is voor buitenlandse beleggers fiscaal minder aantrekkelijk omdat die dividendbelasting zo nodig moest blijven. Dat betekent dat buitenlanders 15% minder dividend krijgen dan Nederlanders. Het zou me niks verbazen als de VS daar nog Amerikaanse belasting bovenop legt. Aandeleninkoop is altijd onbelast dus dat kost niks. Aan de andere kant, het is ook nog nooit aangetoond dat aandeleninkoop echt een positief effect op de koers heeft. Maar beleggers zijn daar nu eenmaal heilig van overtuigd, dus er zal vast wel een zeker placebo-effect zijn.