Zo vindt u de broker die het beste bij u past

Bent u als Nederlandse belegger op zoek naar een online broker? Dan heeft u aan het vergelijken van alle partijen nog een aardige kluif. Op dit moment zijn er namelijk 26 online brokers en beleggingsrekeningen waar u als consument terecht kan. Hoe maakt u uit al deze partijen nu de beste keuze voor u?

IEX Gouden Stier heeft als missie de complexe en omvangrijke Nederlandse beleggingsmarkt overzichtelijker en toegankelijker te maken. In deze longread vertellen we meer over de ins & outs op het gebied van brokers. Met een handig stappenplan helpen we u te bepalen welke broker het beste bij u past. Ziet u een zoektocht niet zo zitten? Dan vindt u aan het einde van dit artikel de Beste Keuzes van IEX Gouden Stier.

Prijzenoorlog in brokerland

Er woedt de laatste tijd een ware prijzenslag onder brokers in ons land. De drie grootste brokers - Binck, DeGiro en Lynx, zitten niet stil als het aankomt op hun tarieven. Zo voerde Binck eerder dit jaar een tariefswijziging door. Beleggers die niet of nauwelijks handelen, moeten een vaste fee per maand gaan betalen. DeGiro verhoogde rond dezelfde tijd zijn tarieven in verband met de MiFID II-regelgeving.

Lynx verlaagde in september veel van zijn tarieven. Toch voerde het net als Binck een fee in voor de amper actieve belegger. Als reactie daarop maakte DeGiro bekend de eerdere tariefsverhoging weer ongedaan te maken om zo toch de goedkoopste te blijven. Lynx reageerde daarop met nog lagere tarieven.

De beste broker

Wat is de beste broker? Dat lijkt wellicht een makkelijke vraag, maar een eenduidig antwoord daarop is lastig te geven. Dit hangt namelijk erg af van uw persoonlijke situatie en wensen. Vergelijkingssite Beleggingsmatch.nl, kennispartner van IEX Gouden Stier, helpt u op weg met een aantal aspecten die belangrijk zijn.

Logischerwijs kunt u niet heen om het kostenaspect. Omdat hoge kosten ten koste gaan van uw rendement, wilt u dit niet over het hoofd zien. Toch is het belangrijk om verder dan dat te kijken. Zo zou een broker moeten voldoen aan de specifieke wensen die u heeft voor een handelsplatform. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de handelsmogelijkheden en beleggingstools die u wilt gebruiken.

En vergeet ook niet de voorwaarden die verbonden zijn aan een rekening. Die zijn vaak helemaal niet makkelijk te achterhalen. Zo kan er sprake zijn van bijkomende kosten voor de afhandeling van dividend of kunnen er andere beperkende voorwaarden zijn.

Zelf aan de slag: in 5 stappen naar de beste broker

1. Zorg ervoor dat u een volledig beeld heeft van de kosten

Ten eerste is het belangrijk te letten op de verschillende soorten kosten. Zo betaalt u aan een broker transactiekosten. Houd daarbij ook rekening met de producten waarin u (voornamelijk) handelt. Een broker kan namelijk voor het ene product aantrekkelijke kosten hebben, maar voor een ander product juist weer hogere kosten rekenen. Zelfs binnen een productcategorie kunnen er verschillende kosten worden gehanteerd, dus wees daar bedacht op.

2. Bepaal welke tools u belangrijk vindt

Naast de kosten is het belangrijk om te letten op de tools die u graag gebruikt bij een broker. Wilt u bijvoorbeeld een schaduwportefeuille kunnen gebruiken of toegang hebben tot bepaalde koersen?

Misschien wilt u wel bepaalde analysemogelijkheden hebben of hecht u veel waarde aan een app voor op uw smartphone of tablet. Ook de informatievoorziening (denk aan tips of nieuws) of de manier waarop u contact kunt opnemen met een broker (klantenservice) kunnen voor u doorslaggevend zijn bij uw keuze.

3. Bekijk het productaanbod

Behalve de kosten en tools die een broker u rekent en aanbiedt, is ook het productaanbod belangrijk. U kunt namelijk niet bij elke broker in alle soorten producten beleggen.

Los van de soorten producten, kan het ook zo zijn dat u niet bij iedere broker in dezelfde beleggingsfondsen kunt handelen. Sommige brokers vallen dus automatisch af wanneer u (enkel) in bepaalde producten wilt beleggen.

4. Check of de broker uw effecten uitleent

Bij sommige brokers worden uw effecten uitgeleend (securities lending). Dit moet in de voorwaarden staan. U loopt daarbij als belegger het risico uw geld kwijt te raken wanneer de partij aan wie de broker uitleent, failliet gaat. Brokers die aan securities lending doen, rekenen vaak lagere kosten doordat ze via securities lending extra rendement kunnen maken.

De meeste brokers die doen aan securities lending laten u kiezen of u uw effecten wel of niet wilt laten uitlenen. Sommige brokers laten u ook meedelen in de winst die dit oplevert, terwijl andere dit niet doen. Ook dat is een punt om op te letten in uw zoektocht naar de beste broker.

5. Maak gebruik van de expertise van vergelijkers

Weet wat bij u past. Voordat u op zoek kan naar de voor u beste broker, moet u dus goed voor ogen hebben hoe u gaat beleggen en wat uw wensen daarbij zijn. U kunt zelf de vergelijkingen maken maar ook gebruikmaken van partijen die u het uitzoekwerk al voor u gedaan hebben. Dit kunt u bijvoorbeeld doen bij Beleggingsmatch.nl.

De Beste Keuzes van IEX Gouden Stier

In samenwerking met kennispartner Beleggingsmatch.nl heeft IEX Gouden Stier de beste brokers van dit moment geselecteerd. Klik op de naam voor meer informatie over de partij en de selectiecriteria.

Deze lijst is op alfabetische volgorde en heeft geen voorspellende waarde over welke partij in de toekomst het beste zal presteren.