ABN Amro houdt een investeerderdag, versimpelt haar structuur en hoopt meer dividend uit te keren. En het aandeel doet al 6,3% dividendrendement.

OCI heeft Q3's en verhoogt de omzet en ebitda flink:

AMG tekent met Ecopro, Brill bevestigt haar cijfers, Nedap verhoogt haar outlook, Pon bezit al 16,9% van Accell en er is nu een KPN gerucht van de van het TomTom bekende site TMT Finance. Kunnen verder de kustbewoners ons even doorgeven of het VK nog op zijn plek ligt? Toestanden daar, hoor. En het pond tolt in het rond.

Newspaper headlines: 'May fights on' amid Brexit deal resignations https://t.co/UdXoFAjb9i — BBC News (UK) (@BBCNews) 16 november 2018

Het is nu wisselend na een aardige rally op Wall Street gisteren. De dollar daalt, olie trekt aan en nu komt het. Nabeurs New York kwam Nvidia nog even door met cijfers en miste compleet omzet en outlook: -16,8%. Auw. Misschien dat onze chippers hier een tikkie van meekrijgen, in Azië bloeden de neuzen in ieder geval.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Er is nog geen pensioenakkoord.

07:57 Kunstmestproducent OCI voert omzet stevig op

07:39 Starbucks geeft Pershing Square opkikker

07:25 ABN Amro onderzoekt versimpeling structuur

07:22 AMG tekent principeakkoord met Koreanen

07:10 Chipbedrijven drukken Japanse beurs

15 nov KPN doet mee met duikbootproject

15 nov Herstel techbedrijven op Wall Street

15 nov Federal Reserve gaat zichzelf onderzoeken

15 nov Pon voert belang in Accell verder op

15 nov S&P: lagere rating dreigt voor VK

15 nov Nedap verwacht hogere omzet in heel 2018

15 nov Brill bevestigt onlangs bijgestelde prognose

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda kent vooral opties:

08:00 ABN Amro investeerdersdag

08:00 OCI Q4-cijfers

11:00 EU inflatie CPI okt 0,2% MoM

15:15 VS industriële productie okt 0,2% MoM

16:00 Optie-expiratie

En dan nog even dit

Tja:

Sterling gripped by Brexit crisis; yen enjoys safety bid https://t.co/afPgtBYrw7 — Reuters Business (@ReutersBiz) 16 november 2018

De Fed gaat in gesprek met zichzelf:

The U.S. Fed says it will conduct a wide-ranging and public review next year of how it goes about achieving its twin goals of maximum employment and price stability https://t.co/5Goy9x2z4N — Bloomberg Markets (@markets) 15 november 2018

Sterk taalgebruik:

Chip stock carnage seeps into Asia with $8.4 billion lost https://t.co/vGld4JZgFT pic.twitter.com/nymhf0RJuN — Bloomberg Markets (@markets) 16 november 2018

Volledig onderschat, ik geef het eerlijk toe:

Four ways GE's crisis could play out https://t.co/fa42RJAf0p — Bloomberg Markets (@markets) 16 november 2018

Jaja:

VW's supervisory board eyes multi-billion electrification plan https://t.co/Ju885nWOnj — Reuters Business (@ReutersBiz) 16 november 2018

Niet zijn jaar?

Facebook CEO Mark Zuckerberg defends response to Russian election meddling, updates plan to curb misbehavior https://t.co/BvhpmmpqRT by @peard33 $FB pic.twitter.com/6oPYpnXfBk — Reuters Business (@ReutersBiz) 16 november 2018

Hihi, ik zat ook al te denken om mijn vrouw te verrassen. New York is nu te duur :-)

Good morning from #Germany, where it is more and more worthwhile to go to London for christmas shopping. Pound is undervalued by 8.3% vs the Euro when measured by the Big Mac Index due to #Brexit chaos. pic.twitter.com/uvHIkzKTRh — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 16 november 2018

