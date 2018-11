@Jos Het "grappige" (of trieste) van de situatie is dat jouw voorbeeld veel breder te trekken is. Ons belastingstelsel is krankzinnig complex geworden, voornamelijk omdat politici de wens hebben allerhande inkomenseffecten te willen compenseren via de belasting. De recente mededelingen van de belastingdienst dat wetgeving gewoon onuitvoerbaar is, moeten we in dit licht bekijken.



Overigens is ook het maken van regelgeving om de zaak (verregaand) te vereenvoudigen ook niet eenvoudig... maar dat is wat mij betreft nou juist een zaak van de politiek.