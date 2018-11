Update 10:00 uur: VolkerWessels. Nu?

Helaas, hij is niet meer. Wijlen Dik Wessels had misschien vanochtend aan de keukentafel al even een sommetje gemaakt: wat nou als ik mijn bedrijf terug koop tegen...? Ex-Rabo Michel somt het nog even op.

Is het weer het afschrijvingsspook dat de koers parten speelt? Wellicht. Het bedrijf sluit verdere zeeperds op en rond die geldwegsluis in IJmuiden niet uit. Die analistenverwachtingen waar Michel het over heeft kan ik voor u in een grafiekje zetten. Die lopen op, terwijl de koers daalt.

Vandaar ook mijn opmerking over Wessels, wie van u zit ook te rekenen? Want een dalende koers bij stijgende verwachtingen levert op papier een stockpick en misschien in de praktijk wel een koopje op. Is VolkerWessel dat tegen 8,3 keer de verwachte winst?

Nico zegt over de cijfers:

Een herhaling van zetten: de beurs ligt er al niet lekker bij en het sentiment rond de Nederlandse bouwers is erg negatief. Dat is deels terecht, maar er is verbetering onderweg. Dat kost echter tijd en, zoals we zien, geld.

Grootste lichtpunt - en dat geldt intussen ook voor de andere bouwers BAM en Heijmans - is dat VolkerWessels zegt haar lesje te hebben geleerd met die rotsluis en gas terug neemt bij aanbestedingen op grote en risicovolle (we weten er in tussen alles van) infrastructuurprojecten. Dan maar geen Afsluitdijk, weet u nog?

Werk genoeg, de bedrijven draaien aardig dankzij vooral de economische, maar nu wel afvlakkende conjucntuur en daarom kunnen ze het zich permitteren kritischer te zijn. Dat is meteen de kans en de bedreiging. Als die dikke afschrijvingen tot het verleden behoren, zijn misschien de aandelen wel goedkoop.

Als onverhoopt de conjunctuur (lang) stil valt en de orderportefeuilles dun worden, is het te hopen dat ze niet weer noodgedwongen te risicovolle opdrachten voor te weinig geld aannemen. En dat er dan niet elders weer toestanden problemen zijn, want de bouwers hebben een trackrecord. VolkerWessels het minste, dat wel,