Zonder de IJsluizen ziet het er gewoon prima uit. In de call werd een Ebitda marge van 5% als realistisch streven genoemd indien Infra NL met aangepaste tenderstrategie een hogere hitrate haalt. Gezien de hoeveelheid opdrachten die op de markt komt in de komende 2 jaar gaat de hoeveelheid Infra opdrachten met een goede risk reward zeker omhoog.



En het genoemde risico van stilvallende conjunctuur (verminderde ec. groei); is verre van aan de orde.

- men heeft een gigantische werkvoorraad

- men moet al veel werk laten schieten in bouw en vastgoed vanwege ondercapaciteit en te weinig geschikt personeel (uitstroom uit de sector was in periode 2007-2017 volgens CBS ongeveer 100.000 personen)

- er wordt in NL structureel te weinig gebouwd tov behoefte op basis van groei bevolking, kleinere gemiddelde gezinssamenstelling en vervangingsnoodzaak.

- energietransitie is een gigantische opgave en dientengevolge werk



Daarnaast is Infra in NL niet zozeer cyclisch. Budgetten infrafonds zijn al lang van tevoren gereserveerd, procedures duren lang en idem geld voor aanbesteding.



Het aandeel wordt verkocht omdat

- IJmuiden nog steeds risico bevat (wat natuurlijk logisch is, en ook nog meevallers kan kennen)

- Infra NL door aangescherpt tenderstrategie minder projecten heeft gescoord maar wel de tenderkosten (direct en indirect) moet dragen. Gezien de hoeveelheid werk die de komende 2 jaar op de markt komt en de beperkte capaciteit van alle partijen zal de hoeveelheid werk zelfs bij eenzelfde hitrate genoeg zijn voor betere verdiscontering van kosten.



Kortom: verkoop ze maar, ik koop wel bij.