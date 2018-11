Liveblog: Apple en Volker

Update 14:00 uur: Apple

Ik heb een Apple draadje voor u, want de beren zijn nu baas in Cupertino. Dit gezegd hebbende, het fonds - de FC Tostrams bevestigt mij dit - zit precies aan de onderkant van de lange opgaande trend.

De meeschrijvers noteren een iBearmarket #Apple pic.twitter.com/VmaAw0VWFj — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 15 november 2018

Nog harder dan de koers daalt de waardering?!

Winst- en omzetverwachtingen #apple lopen idd terug, maar die houden de koersval niet bij pic.twitter.com/UAc72z2j62 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 15 november 2018

Om nou te stellen dat er twee putje onder de koers liggen gaat te ver, maar toch. Er zijn meer kopers, te weten Fidility, JPMorgan Chase, Janus Capital, Henderson en nog meer. Die kochten alleen voor de daling, jammer voor hen.

Zitten in ieder geval twee grote kopers in #Apple, het bedrijf zelf en Warren Buffett pic.twitter.com/sSpWAW295y — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 15 november 2018

Helaas, voor ons niet zo'n potje. Berkshire Hathaway = Warren Buffett.

Dit zijn grootaandeelhouders #Apple, ETF-boeren Vanguard en BlackRock (iShares) bovenaan en ik zie dat de gemiddelde Noor voor ongeveer $2000 aan Apple stock heeft via het oliefonds pic.twitter.com/LW3BPw74bE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 15 november 2018

Update 13:30 uur: Advies

Er zijn er nog een paar bijgekomen, dit is de score tot dusverre vandaag:

Ahold Delhaize: naar €19,60 van €19,10 - Raymond James

Galapagos: strong buy ($157) - Raymond James

Philips: naar Ç39 van €42 - UBS

Royal Dutch Shell: naar €36,65 van €33,25 (buy) - Royal Bank of Canada

Air France-KLM: naar kopen van houden en naar €13,70 van €9 - Kepler Cheuvreux

ASR: naar €39 van €35 - UBS

Update 12:30 uur: Brexit

Op mijn schermen heb ik ook alleen nog maar USD/GBP open staan. Verder zoeken ze het maar uit in Londen (en Brussel)... Knap iemand die er bij Brexit nog een touw aan kan vast knopen en het nieuws buitelt over elkaar heen. Gelukkig is FT behulpzaam. Dit schept wat meer helderheid. Wordt vervolgd.

A wild 24 hours for the pound. Find all the latest updates here: https://t.co/Al1J1ate73 pic.twitter.com/QAgUjpFUqu — Financial Times (@FinancialTimes) 15 november 2018

Hier de Britse tienjaars de afgelopen dagen. Hoe zeg je koekoek in het Engels?

Update 10:00 uur: VolkerWessels. Nu?

Helaas, hij is niet meer. Wijlen Dik Wessels had misschien vanochtend aan de keukentafel al even een sommetje gemaakt: wat nou als ik mijn bedrijf terug koop tegen...? Ex-Rabo Michel somt het nog even op.

Is het weer het afschrijvingsspook dat de koers parten speelt? Wellicht. Het bedrijf sluit verdere zeeperds op en rond die geldwegsluis in IJmuiden niet uit. Die analistenverwachtingen waar Michel het over heeft kan ik voor u in een grafiekje zetten. Die lopen op, terwijl de koers daalt.

Vandaar ook mijn opmerking over Wessels, wie van u zit ook te rekenen? Want een dalende koers bij stijgende verwachtingen levert op papier een stockpick en misschien in de praktijk wel een koopje op. Is VolkerWessel dat tegen 8,3 keer de verwachte winst?

Nico zegt over de cijfers:

Een herhaling van zetten: de beurs ligt er al niet lekker bij en het sentiment rond de Nederlandse bouwers is erg negatief. Dat is deels terecht, maar er is verbetering onderweg. Dat kost echter tijd en, zoals we zien, geld.

Grootste lichtpunt - en dat geldt intussen ook voor de andere bouwers BAM en Heijmans - is dat VolkerWessels zegt haar lesje te hebben geleerd met die rotsluis en gas terug neemt bij aanbestedingen op grote en risicovolle (we weten er in tussen alles van) infrastructuurprojecten. Dan maar geen Afsluitdijk, weet u nog?

Werk genoeg, de bedrijven draaien aardig dankzij vooral de economische, maar nu wel afvlakkende conjucntuur en daarom kunnen ze het zich permitteren kritischer te zijn. Dat is meteen de kans en de bedreiging. Als die dikke afschrijvingen tot het verleden behoren, zijn misschien de aandelen wel goedkoop.

Als onverhoopt de conjunctuur (lang) stil valt en de orderportefeuilles dun worden, is het te hopen dat ze niet weer noodgedwongen te risicovolle opdrachten voor te weinig geld aannemen. En dat er dan niet elders weer toestanden problemen zijn, want de bouwers hebben een trackrecord. VolkerWessels het minste, dat wel,