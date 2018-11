IEX Gouden Stier 2018: Juryrapport

IEX Gouden Stier is verheugd dit jaar negen producten en instellingen te mogen belonen met een jaarprijs. De keuze werd bepaald door een expertpanel onder voorzitterschap van onafhankelijk financieel specialist Marcel Tak, aangevuld met hoofdredacteur Pieter Kort van IEX Media. Per categorie werden zij ondersteund door de betreffende kennispartners van IEX Gouden Stier: Beleggingsmatch.nl, AF Advisors en Crowdfundmarkt.

Alle Beste Keuzes van IEX Gouden Stier per eind oktober 2018 waren kandidaat voor de jaarprijzen. De Beste Keuzes worden geselecteerd op basis van objectieve criteria op het gebied van value for money, helderheid van informatie en gebruiksvriendelijkheid. Daarbij wordt gekeken naar (consistente) prestaties over een periode van meerdere jaren.

Bij de toekenning van de jaarprijzen spelen de prestaties in het laatste jaar een grote rol. Per categorie werd beoordeeld welk van de Beste Keuzes zich in het afgelopen jaar het meest heeft onderscheiden op het gebied van prestaties en verbetering van het product of de dienstverlening.

Beleggingsfonds van het jaar – J.P. Morgan Europe Strategic Growth

J.P. Morgan Europe Strategic Growth is een van de meest consistente fondsen over de afgelopen jaren. De focus op groeiaandelen is duidelijk zichtbaar in de type sectoren waarin het belegt. Op zowel drie-, vijf- als tienjarige basis boekte het fonds een buitengewoon hoog rendement, waarmee het vergelijkbare fondsen en de benchmark significant verslaat.

Ook op kortere termijn (2018), in een markt die wat minder gunstig was voor groeiaandelen, verslaat beheerder Michael Barakos de markt. Zijn beleid is erop gericht om de ‘downside’ van de markt voor een groot deel te vermijden terwijl er wel significant meer wordt geprofiteerd van de ‘upside’. Dat beleid vertaalt zich in betere risico-gecorrigeerde rendementen ten opzichte van zowel de index als de peergroup.

Het fonds laat met een actieve strategie duidelijk zien een goede keuze te zijn voor het beleggen in Europese bedrijven. Dit in combinatie met een scherpe prijsstelling.

Indexproduct van het jaar – Invesco S&P 500 ETF

Indexproducten vergelijken is lastig, want verschil in rendement zou er niet moeten zijn tussen twee producten die dezelfde index volgen. Waar het bij indexbeleggen vooral om draait is dat de onderliggende index zo goed en efficiënt mogelijk wordt gevolgd.

De kosten die een indexproduct opvoert zouden eigenlijk overeen moeten komen met het verschil in rendement tussen een belegging in het product en de index zelf. In de praktijk zijn de werkelijke kosten vaak hoger dan de gemelde kosten.

De Invesco S&P 500 ETF leverde in 2018 op dit gebied een zeer goede prestatie, door een toch al bijzonder laag kostenniveau te combineren met een beperkt verschil in rendement met de index. Het is daardoor een uitstekend voorbeeld van een goede indexbelegging: een grote benchmark volgen tegen de laagste kosten.

Duurzame beleggingsfonds van het jaar – DPAM Equities Europe Sustainable

DPAM is kort voor DeGroof Petercam, een vermogensbeheerder die zich duidelijk profileert als specialist in verantwoorde beleggingen. Het DPAM Equities Europe Sustainable Fund combineert drie vormen van duurzaamheidsscreening (voor de kenners: normatief, negatief en positief) en door die strenge selectie blijven er van de 10.000 bedrijven slechts 350 over. Daarvan halen 50 stuks de portefeuille.

Ondanks de hoge concentratie is het risicoprofiel van het fonds toch vergelijkbaar met andere Europese aandelenfondsen. En bovendien zijn de rendementen uitstekend: het fonds is over de afgelopen vijf jaar in staat geweest betere resultaten te behalen dan zowel de index als vergelijkbare beleggingsfondsen. Bovendien heeft het duidelijk de ‘vorm van de dag’; de resultaten over het laatste jaar steken ook gunstig af bij de markt als geheel.

Mixfondsenrange van het jaar – ABN Amro Profielfondsen

Mixfondsen zijn de kant-en-klaarmaaltijden van de beleggingsindustrie. Al naar gelang het risicoprofiel van de klant wordt de portefeuille offensiever of defensiever ingedeeld.

ABN Amro biedt maar liefst zes verschillende profielfondsen aan, genummerd van 1 (zeer defensief) tot 6 (zeer offensief). Via deze fondsen krijgt een belegger tegen lage kosten toegang tot een beleggingsportefeuille die weinig onderdoet voor het maatwerk van een private bank. Er zijn meerdere goede aanbieders, met elk hun sterke punten.

ABN Amro Profielfondsen sleept deze jaarprijs in de wacht door de prestaties – de range presteert op lange termijn goed en versloeg ook in 2018 de eigen benchmark – en de verbeterde, heldere en zeer volledige informatie en rapportage.

Broker van het jaar – DeGiro

In 2018 gebeurde er genoeg in de markt voor online brokers, maar voor de consument veranderde er uiteindelijk niet heel veel. We zagen de introductie van ‘platform fees’ bij diverse partijen (met name bedoeld om minder actieve beleggers te ontmoedigen), en er was wat actie op prijsgebied.

Over de hele linie liet DeGiro de meeste vooruitgang zien: de handelsmogelijkheden op het platform namen toe en de broker liet zien dat het zijn reputatie als goedkoopste speler met hand en tand verdedigt, door na een aanvankelijke tariefsverhoging (als gevolg van regelgeving) de prijzen voor optietransacties toch weer te verlagen, nadat concurrent Lynx het even waagde om onder de prijzen van DeGiro te duiken.

Private bank van het jaar - InsingerGilissen

Private banking is de eredivisie van het vermogensbeheer, waar de grotere vermogens worden gestructureerd, belegd en voor volgende generaties worden veiliggesteld. De markt wordt gedomineerd door een beperkt aantal partijen, waaronder alle grootbanken, met elk hun sterke punten.

In 2017 fuseerden de private banks Insinger de Beaufort en Theodoor Gilissen – allebei banken met een lange historie – tot InsingerGilissen. De bank verdient in het eerste volle jaar van zijn bestaan meteen de eerste jaarpriis in deze IEX Gouden Stier-categorie, door zowel de recente prestaties als door de kwaliteit van het hele aanbod.

In 2018 boekte InsingerGilissen een iets hoger rendement dan de vier andere Beste Keuzes (gemiddeld profiel, peildatum september 2018). Ook over langere periodes boekt de bank een prima resultaat tegen kosten die tot de laagste in het segment behoren.

Vermogensbeheerder van het jaar - OHV

Oorspronkelijk was OHV Vermogensbeheer een in 1932 opgerichte geldmakelaar. De afgelopen jaren groeide de partij zowel op het vlak van particulier als van institutioneel vermogensbeheer. Dankzij hun actieve beleggingsbeleid hebben de portefeuillebeheerders een ruime bandbreedte waarbinnen zij allocatiebeslissingen kunnen nemen.

In omvang is OHV de grootste partij onder de vijf Beste Keuzes in deze categorie. De titel Vermogensbeheerder van het jaar valt OHV in 2018 vooral ten deel vanwege de beleggingsprestaties in het recente verleden, waarmee het bedrijf laat zien dat het duidelijk beschikt over de ‘vorm van de dag’. Ook ten opzichte van het genomen risico zijn de prestaties sterk.

Online vermogensbeheerder van het jaar – Doelbeleggen

De markt voor online vermogensbeheer groeit snel. De markt voor standaard-beleggingsoplossingen, online verkrijgbaar tegen lage kosten is omvangrijk. Het is vermogensbeheer voor de wat kleinere vermogens, waarbij de doelen helder zijn en de behoefte aan persoonlijk advies en ondersteuning minder groot is.

Omdat het een markt in ontwikkeling is, kunnen nog maar weinig partijen bogen op een lang trackrecord. Doelbeleggen is ook zo’n partij die nog maar kort bestaat; de dochter van vermogensbeheerder Velthuyse & Mulder zag in 2016 het levenslicht en is daarmee de jongste online vermogensbeheerder onder de Beste Keuzes van de IEX Gouden Stier.

Voor de jaarprijs tellen vooral recente prestaties en verbeteringen en op dat gebied scoort Doelbeleggen uitstekend. De recente beleggingsprestaties zijn goed, de kosten zijn laag en over de hele linie van de dienstverlening heeft Doelbeleggen van alle Beste Keuzes in 2018 de meeste vooruitgang laten zien.

Crowdfundingplatform van het jaar – Lendahand

Lendahand is niet het grootste platform in de markt, maar neemt wel een bijzondere plaats in. Het richt zich specifiek op leningen aan ondernemers in ontwikkelingslanden en combineert daarbij een gezonde focus op risico en rendement met een al even gezonde dosis idealisme.

Het platform heeft als een van de weinige platformen de zwaarste vergunning voor beleggingsondernemingen, met zorgplicht. Bovendien is de Stichting Derdengelden volledig onafhankelijk.

Op het gebied van communicatie is Lendahand een voorbeeld voor de sector. Zo geeft het op de website openlijk inzicht in de eigen tekortkomingen. Lendahand doet als social lender vernieuwende dingen en verdient daarmee terecht de titel van Crowfundingplatform van het jaar 2018.