SBM Offshore verhoogt de verwachtingen tot boven de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte.



VolkerWessels schrijft weer af op... #juist Het is dit keer maar €5,5 miljoen, dat wel. Verder is er omzetgroei en het bedrijf gaat dus infra anders aanpakken.



NN ziet er keurig uit zoals het een verzkeraar betaamt. De dekkingsgraad is een whopping 239%.



Wat is er marktbreed zoal te doen? Brexit! Er is ook weer handelshoop, om het zo maar te noemen, volgens de networks. Dat gaat echt per dag van Jantje huilt naar Jantje lacht.

#5Things

- Brexit deal

- Crypto swoon

- Trade war ironies

- China's electric-car drive

- Oil stanches losses, at last https://t.co/3uMFjVMNEJ pic.twitter.com/ye69ofJQm9 — Bloomberg Markets (@markets) 15 november 2018

Het pond reageerde zo op de deal. Met een false move. En niet zo'n kleintje ook. Uit het boekje.



Leuk, de futures kleuren groen. Zou aardig zijn als we dat ook eens op het slot kunnen zeggen. De dollar daalt iets en olie komt amper meer vooruit. Cisco deed nabeurs (van een vervelend) Wall Street +4,3% op Q3's.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Pon laat er geen gras over groeien, ze zegr al 11,6% van Accell te hebben.

07:51 Ierland akkoord met verkoop Iers belang Shell

07:48 VolkerWessels neemt weer last op sluisproject

07:48 SBM Offshore iets positiever over winst

07:23 NN verbetert kwartaalresultaat

07:15 Uber dieper in het rood

07:11 Nikkei lager onder aanvoering banken

06:52 Werkloosheid stabiel op 3,7 procent

14 nov Cisco Systems kijkt positief vooruit

14 nov Wall Street doet weer stap terug

14 nov Brexitakkoord openbaar na steun Brits kabinet

14 nov 'ConocoPhillips wil snel deal Noordzee'

14 nov May: kabinet steunt brexit-deal

14 nov 'Jeansmaker Levi Strauss wil naar de beurs'

14 nov Pon voert belang in fietsproducent Accell op

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:



De agenda is lekker vol. Walmart sluit officieus het Amerikaanse Q3-cijferseizoen af en let op voorlopende indicatoren New York en Philadelphia Fed Index. Shell en Aperam gaan ex-dividend.

06:30 Nederland werkloosheidspercentage okt

08:00 SBM Offshore Q3-cijfers

08:00 KBC Q3-cijfers

08:00 Brill Q3-cijfers

08:00 Aperam notering $0,45 ex-dividend

08:00 NN Group Q3-cijfers

08:00 Biocartis Q3-cijfers

08:00 VolkerWessels Q3-cijfers

08:00 Royal Dutch Shell notering $0,47 ex-dividend

14:00 Wallmart Q3-cijfers

14:30 VS New York Fed manufacturing index nov 20,0

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 VS Philadelphia Fed Index okt 21,0

14:30 VS detailhandelsverkopen okt 0,5% MoM

16:00 VS handelsvoorraden sep 0,3% MoM

En dan nog even dit

Pompen of verzuipen inderdaad:

OPEC and its allies are considering cutting oil output by more than the 1 million barrels a day Saudi Arabia proposed https://t.co/GjupAkWCHv — Bloomberg Markets (@markets) 15 november 2018

Ja, dat is wel erg veel. Je zal er in zitten...

These small-cap stocks just plunged as much as 93% in Hong Kong and traders are left to wonder why https://t.co/Acr36Bovij pic.twitter.com/2nM9hQn3aN — Bloomberg Markets (@markets) 15 november 2018

Huh? Goed voor Shell?

U.S. natural gas holds gains after biggest jump in 8 years https://t.co/vPM6npptYm pic.twitter.com/JpgRCwH8dG — Bloomberg Markets (@markets) 15 november 2018

Nee, die hele industrie op en rond die coins draait natuurlijk ook niet zo goed als een jaar geleden, dat snapt een kind:

Shares of several crypto-related stocks fell as Bitcoin tumbled to a one-year low https://t.co/QEdQeMHZhX pic.twitter.com/9332hOUoIO — Bloomberg Markets (@markets) 15 november 2018

Verhip, hij bestaat ook nog:

Federal Reserve Chairman Jerome Powell said policy makers are monitoring how financial markets, businesses and the economy respond to gradual interest-rate increases https://t.co/BF4Cy9BtH9 — Bloomberg Markets (@markets) 15 november 2018

Ai, wie heeft hier nog niet op het verkeerde been gestaan:

Several high-profile funds raised stakes in GE before selloff: filings https://t.co/ZszZVG1wkC — Reuters Business (@ReutersBiz) 15 november 2018

Kan de beste gebeuren:

Prominent managers loaded up on Apple before recent tumble https://t.co/kR7KhIKmDP — Reuters Business (@ReutersBiz) 14 november 2018

Grow up, Marc!

U.S. lawmaker says Facebook cannot be trusted to regulate itself https://t.co/BpzbKTOyRm — Reuters Business (@ReutersBiz) 15 november 2018

The Firm heeft nog tijd hiervoor met al die affaires:

Goldman expects global econ to slow moderately from 3.8% in 2018 to 3.5% in 2019, led by deceleration in US and further softening in China. Although growth in Europe & Japan has decelerated, it remains above trend in 2019. Beyond 2019, the risk of global recession likely to rise. pic.twitter.com/Vw2pI0cwMl — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 14 november 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.