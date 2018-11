Arend Jan,



Het is inderdaad weinig soeps. We zullen als arme beleggers de broekriem moeten aanhalen. We nemen maar een lekker Uiensoepje. Goedkoop en toch lekker.



"40 gram boter.

11/4 liter bouillon.

peper en zout.

100 gram graspte kaas.

stokbrood.



Voorbereiding

Verwarm de boter in een pan en voeg de uien en de knoflook toe.

fruit het tot het lichtgeel is.

voeg dan de bloem toe en laat deze ook kleuren.verwarm het geheel goed door.

verwarm intussen de oven voor op 200 graden.



Bereidingswijze

Schenk nu geleidelijk de bouillon erbij onder voortdurend roeren en laat hem 20 min zachtjes pruttelen.Voeg peper en zout naar smaak toe.



Snijd van het stokbrood plakjes en rooster deze.

schep de soep in de kommen leg op iedere kom een sneetje brood en strooi er de geraspte kaas op.

Laat ze dan in de oven gratineren.



Groet, Jonas