Slot: Niet veel soeps

Om 18:00 uur speecht de Britse premier Theresa May over Brexit, dus ik ben nog net op tijd met deze slotcall om die te mijden. Grapje.

Leuk voor handelaren in het pond, maar verder maakt het voor de beurs en markt fundamentals allemaal niet zo heel veel uit, toch? Hooguit wat snel verdampende shock and awe. Over verdampen gesproken: het is niet veel, het is niet erg, maar de markten dalen alweer. Veel rode dagen deze herfst.

De BBP-cijfers vielen tegen vandaag, maar dat is oude data. Er is gewoon geen momentum momenteel, of het moet neerwaarts zijn. Volatiel is het zeker ook. Onze VIX loopt vandaag 9,6% op. Enfin, wat bakten de beurzen er van?

Alles rood: zowel Euopa als de VS, maar wel allemaal met een nul voor de komma

De dollar doet heel gek. met een beetje fantasie ontwaarrt u zelfs een bubbelpatroontje. Het ding daalt per saldo naar 1,131

De AAA-rentes doen niks op VK en VS na die er twee halen

Olier herstelt wat

Goud doet niks

Beursplein 5

Defensief blijft beter liggen dan cyclisch is de grote gemene deler op het Damrak. Eerst kijk ik naar de fondsen met nieuws. De Fugro strategie update wordt goed ontvangen, maar niet goed gneoeg om die 33,33% short op de kast te jagen:

Stern doet -1,7% op haar Q3's:

Interessante trading update Stern Groep #Stern https://t.co/tS5WUH5785 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 14 november 2018

Verder?

Mooie stijging AkzoNobel, maar waarom? De aandeelhoudersvergadering met die dikke dividenden was gisteren

Wolters Kluwer, RELX, Heineken en Unilever: hoe defnesief wilt u het hebben?

KPN surft mee op het het herstellende Vodafone?

De financials - banken en verzekeraars - liggen beroerd. Economische neergang, moeizame rentes, Brexit, Italië en alle andere usual suspects? Morgen cijfers NN

De oliewaarden hebben ook wel eens betere dagen gekend. U begrijpt waaom

Adyen zou eind deze maand niet in de MSCI World Index komen, ik heb nog geen bevestiging van dit bericht gezien

Vanochtend nog een dikke plus en nu een dikke min: Acomo is vandaag symbool voor de volatiele markt

Spannend, morgen komt VolkerWessels met Q3's

Tot slot nog deze. twee keer dividend geloof, wat een rampaandeel. De vergelijking met de herbelegde AEX laat ik maar weg