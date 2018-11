Fondsenrondje: Ronduit beroerd

Het is weer zo'n dag dat het dweilen is met de kraan open. De olieprijs ging gisteren nabeurs nog gevoelig omlaag en Wall Street volgde razendsnel. Gevolg is dat bijna alle hoofdfondsen in het rood staan.

Die min van 0,8% voor de AEX is overigens in lijn met de overige Europese indices. Ook de DAX (-0,9%) en CAC (-0,9%) moeten veel terrein prijsgeven. Negatieve uitschieter is de Italiaanse beurs met een min van 1,4%.

Opvallende beweging van Royal Dutch Shell: het aandeel gaat in krap 20 minuten van -2,4% naar -0,5%, veroorzaakt door een snelle draai in de olieprijs. Het zwarte goud loopt ineens hard op.

Oja, om 09:30 uur kwam het Nederlandse BBP-cijfer uit over het derde kwartaal. De groei van 0,2% QoQ was weliswaar wat lager dan in de vorige kwartalen, maar jaar op jaar bedraagt de stijging nog altijd 2,4%. Niet verkeerd dus.

Fugro

De voorlopige winnaar van de dag is Fugro met een plus van 2,8%. De bodemonderzoeker presenteerde vanochtend haar strategie tot 2023. Het doel is om de omzet te laten stijgen naar €2 á €2,5 miljard met een ebit-marge van zo'n 8 á 12%.

Waar beleggers vooral enthousiast over zijn is dat Fugro niet van plan is om een emissie te doen. Het gaat uiteraard om de korte termijn, want als de olieprijs verder zakt en er een recessie komt, zou het zomaar anders kunnen zijn. Dat is uiteraard het doemscenario, maar je weet maar nooit.

Stern

Het aandeel Stern (-4,8%) zit al een paar jaar in de hoek waar de klappen vallen. De autodealer weet ondanks de sterke economie nauwelijks haar omzet te verhogen (+0,1%). Daar komt nog bij dat de nettowinst in de eerste negen maanden van dit jaar daalde naar €4,9 miljoen (9M17: €5,8 miljoen).

Positief is dat het onderdeel Stern Mobility Solutions sterker groeide (+4%) dan verwacht. Het is dus niet alleen maar kommer en kwel bij het bedrijf. Vergeet niet dat de intrinsieke waarde van €28,19 ruime het dubbele is van de beurskoers (€14,00). Kortom, het zou zomaar kunnen dat alle negativiteit grotendeels in de koers zit verwerkt.

Marktoverzicht

De AEX daalt 0,8% en presteert in lijn met de overige Europese indices.

Goud (-0,4%) profiteert niet van het slechte sentiment op de financiële markten.

Olie: WTI (+0,9%) en Brent (+1,5%) maken ineens een flinke draai.

De euro daalt 0,3% en noteert 1,127 ten opzichte van de dollar.

Rentes: de Nederlandse (0,53%) en Duitse tienjaarsrente (0,39%) dalen een basispuntje.

Damrak

Akzo Nobel (+0,5%) springt ineens in de plus. Het moet niet gekker worden.

Defensieve aandelen zoals Heineken (+0,1%) en Wolters Kluwer (-0,2%) blijven nog wel redelijk liggen.

Voor de rest kleuren alle Nederlandse hoofdfondsen rood, al zijn de uitslagen niet gigantisch groot.

Dit laatste geldt niet voor Adyen (-10,1%) dat zonder duidelijke oorzaak volledig in de grond wordt gestampt.

PostNL (+0,0%) blijft goed liggen op het nieuws dat pakketbezorgers niet gaan staken rondom de feestdagen.

TomTom (+0,7%) weet niet meer wat dalen is.

IMCD (-1,6%) neemt branchegenoot Aroma uit India over. Het Indiase bedrijf behaalde een jaaromzet van €26 miljoen.

Vastgoedfondsen Eurocommercial Properties (+0,1%), Wereldhave (+0,5%) en met name WDP (+1,1%) doen het niet onaardig.

Basic-Fit (0,8%) profiteert van een koersdoelverhoging van Berenberg. Het aandeel gaat naar €28 van €24,50. Het advies blijft houden.

Accell (+0,7%) stijgt zowaar boven het €19-bod van Pon.

Pharming (-2,4%) is de weg kwijt.

Ook Alfen (-2,0%) heeft weleens betere dagen gekend.

Adviezen

Ahold: naar €21 van €19,50 en houden - Jefferies

Basic-Fit: naar €28 van €24,50 en houden - Berenberg

AMG: naar €54 van €50 en kopen - Kempen



