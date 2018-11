Liveblog: Fugro en Adyen

Update 15:50 uur: Fugro

Bij Fugro heb ik altijd deze nog steeds oplopende waslijst in mijn achterhoofd. Wat veel, 33,33% netto short. Noem een hedge fund en het zit short Fugro, lijkt het wel. Ik tel er liefst 42.

Los van de principiële discussie over shorts - die ik altijd graag voer, maar nu maar even niet - is het duidelijk dat er heel veel, zeg maar slim geld onverkort uit gaat van een aandelenemissie en/of voortdurende bedrijfsmatige malaise door de slechte markten waarop Fugro actief is. En dat zegt toch wel iets.

Wie groot short zit is dubbel kwetsbaar, omdat het duidelijk zichbaar voor iedereen is en eens moeten toch die aandelen worden teruggekocht. U kan zelfs redeneren dat short gaan daarom eigenlijk niet bestaat. Een uitgestelde long is misschien een beter benaming voor short. Dwaal ik toch nog af.

In ieder geval is het klip en klaar dat de doorwrochte analyese en reken-excels van de hedge funds - ga daar zeker van uit bij partijen die met zoveel geld zo veel risico nemen - nog altijd uitkomen op een aandelenemissie en/of nog lang voortmoddderen van de Fugro business. Of ze gelijk krijgen is iets anders.

Ik kan mij wel vinden in de analyse van Nico van vanochtend nog voorbeurs over de strategie-update van Fugro:

De doelen lijken ambitieus, maar daarvoor zijn het doelen. De volgende vraag is nu wat er gaat gebeuren met de grote uitstaande shortposities. Durven shorters blijven zitten of nemen ze langzaam maar zeker afscheid van de posities?



Dat laatste valt niet meteen te verwachten. De strategie update is gebaseerd op nogal wat losse aannames die buiten de invloedssfeer van Fugro zelf liggen. Een verslechterende economie en daarmee een zwakkere olieprijs kunnen de komende jaren best roet in het eten gooien.

Die losse aannames dus: vandaar ook dat de shorters vandaag geen haast hebben hun posities te sluiten, ondanks die mooie update? Hoeze mooi eigenlijk? Die update is eigenlijk boterzacht. Het bedrijf spreekt uit wat het verwacht en hoopt te verdienen in de komende jaren. Weten is er niet bij.

Wel is het zo dat Fugro zo mean & lean als wat is. Als het nou allemaal eens een een beetje meevalt - en dat mag best weer na jaren teleurstellingen en tegenvallers - zijn deze doelstellingen zo te halen. Het zijn eigenlijk cijfers zoals u die van Fugro in normale tijden mag verwachten. Niks bijzonders.

Blijven opdrachten toch uit en gaat de economie aan de sukkel, dan kan een emissie toch nog nodig zijn. En dat is gok ik niet voor die ruim €10 van vandaag. Iets wat die shorters wellicht ook denken, maar vooral hun geld op hebben gezet. Dit Fugro verhaal wordt ongetwijfeld vervolgd.

Update 15:20 uur: Apple en Snap

Nog even vlak voor opening van Wall Street: Apple is even niet zo populair onder analisten en de koers heeft ook een aardige beuk gehad. Als u er ook klaar mee bent: ene Warren Buffett (de grootste koper) neemt ze graag van u over, zeker op de huidige prijs.

Apple gets downgraded, more iPhone estimates cut as Wall Street starts to turn on struggling stock https://t.co/7RjQXSCw3G — CNBC (@CNBC) 14 november 2018

Ai, dit is nooit goed en de koers staat nu -5% pre-markt. Snap is gesnapt, als ik het goed snap.

Apple gets downgraded, more iPhone estimates cut as Wall Street starts to turn on struggling stock https://t.co/7RjQXSCw3G — CNBC (@CNBC) 14 november 2018

Update 11:50 uur: Adyen II

Eindelijk gevonden, dit zal het zijn.

Update 10:15 uur: Adyen en B&S

Misschien is Adyen wel het symbool van de dit jaar terugekeerde volatiliteit op het Damrak. Het fonds vliegt zowel op dagbasis als per saldo werkelijk alle kanten uit sinds de beursgang deze zomer. Nu ziet u ook weer een dikke, dikke daling staan, terwijl er gewoon geen nieuws is. Niks. En het was nog erger ook vandaag.

Als het nou een hysterische one trick pony biotech was, vielen de gigantische koerszwiepers nog wel te doen. Hoort er bij. We hebben het hier echter over een überhippe fintech die degelijk omzet en winst boekt. Nog geen dividend, want het is een groeiandeel, maar zwarte cijfers onderaan de streep is al heel wat.

Verder is het de vraag en afwachten maar wanneer dit aandeel nou eens eindelijk tot rust komt, dat wil zeggen niet meer met een double digit bèta handelt. OK, de start was vals met een volledig verkeerd geprijsde beursgang, waardoor de koers als een raket vertrok. Dat het nu nog zo wild toe gaat, is heel vreemd?

De free float is intussen al 45%, dat kan het ook niet meer echt zijn? Zeg het maar. Het aandeel is in ieder geval tegen 200 keer de huidige en 158 de verwachte winst verkrijgbaar bij de kassa op Beursplein 5. Is heel duur, kan heel goedkoop of juist heel duur blijken te zijn.

Een verdieping lager staat nieuwkomer B&S ook te zieltogen: -6%. Even na opening ging eenzesde van de dagelijkse dagomzet in de verkoop en dat verklaart al veel. Ook hier geen nieuws of verklaring, behalve dan dat de volatiliteit terug is.

Nakomend beriocht: intussen weet ik iets meer, maar het verklaart de daling niet. Morgan Stanley houdt vandaag een TMT conferentie in Barcelona, waar Adyen CFO Ingo Uytdehaage te gast is. Volgens MS zelf had die een confident message over de groei op middelange termijn en daar sluit de zakenbank zich graag bij aan.

Het advies is onveranderd equalweight en €570.

Update 09:30: BBP +0,2%

Daar is dan, +0,2% op kwartaal- en +2,4% op jaarbasis: ons BBP Q3 is door.

De groei van het bruto binnenlands product (#bbp) is in het derde kwartaal van 2018 kleiner dan in voorgaande kwartalen. Meer op: https://t.co/irBsJDKQTs pic.twitter.com/3Yl3venKLo — CBS (@statistiekcbs) 14 november 2018

Het is een bevestiging van wat we eigenlijk al wisten, de economie is over haar hoogepunt heen. Op papier moet u dan uit vroeg- en in laat-cyclisch, maar dat is altijd hachelijk.

Het conjunctuurbeeld is al vier maanden nagenoeg hetzelfde. Zie: https://t.co/GVM6EGAjzI pic.twitter.com/P3ElMbTi7D — CBS (@statistiekcbs) 14 november 2018

Dit is de theorie. Google anders even, in vele smaken verkrijgbaar. Als u vergelijkt met de praktijk ziet u dat die weerbarstig is. Kan ook niet anders, anders was er gratis geld te verdienen?

Nog even het lange plaatje. Wat is dit eigenlijk een ingedut landje, of mag ik dat niet zeggen?

Update uur 09:00: Wat is wijsheid?

Een filosofische start van de dag. Ik weet een leuke: niemand, maar dan ook niemand die de huidige bullmarket (wat dat is het nog altijd) heeft voorspeld. Wel werden er 171.515,857 krachs en bearmarkets afgekondigd. Waarvan akte.