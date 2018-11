Het staat en valt met een mogelijke deal tussen de VS en China. Als die er komt krijgen wij nog wel een upswing wereldwijd. Als er geen deal komt verwacht men nog steeds geen recessie in de VS in 2019 en zal de aandelen markt gaan kabbelen verwacht ik. Wij zullen wel af en toe een speelbal zijn van de shorters, want die ruiken hun kansen bij kabbelende beurzen.