Liveblog: BBP +0,2%

Update 09:30: BBP +0,2%

Daar is dan, +0,2% op kwartaal- en +2,4% op jaarbasis: ons BBP Q3 is door.

De groei van het bruto binnenlands product (#bbp) is in het derde kwartaal van 2018 kleiner dan in voorgaande kwartalen. Meer op: https://t.co/irBsJDKQTs pic.twitter.com/3Yl3venKLo — CBS (@statistiekcbs) 14 november 2018

Het is een bevestiging van wat we eigenlijk al wisten, de economie is over haar hoogepunt heen. Op papier moet u dan uit vroeg- en in laat-cyclisch, maar dat is altijd hachelijk.

Het conjunctuurbeeld is al vier maanden nagenoeg hetzelfde. Zie: https://t.co/GVM6EGAjzI pic.twitter.com/P3ElMbTi7D — CBS (@statistiekcbs) 14 november 2018

Dit is de theorie. Google anders even, in vele smaken verkrijgbaar. Als u vergelijkt met de praktijk ziet u dat die weerbarstig is. Kan ook niet anders, anders was er gratis geld te verdienen?

Nog even het lange plaatje. Wat is dit eigenlijk een ingedut landje, of mag ik dat niet zeggen?

Update uur 09:00: Wat is wijsheid?

Een filosofische start van de dag. Ik weet een leuke: niemand, maar dan ook niemand die de huidige bullmarket (wat dat is het nog altijd) heeft voorspeld. Wel werden er 171.515,857 krachs en bearmarkets afgekondigd. Waarvan akte.