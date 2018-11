Update 10:15 uur: Adyen en B&S

Misschien is Adyen wel het symbool van de dit jaar terugekeerde volatiliteit op het Damrak. Het fonds vliegt zowel op dagbasis als per saldo werkelijk alle kanten uit sinds de beursgang deze zomer. Nu ziet u ook weer een dikke, dikke daling staan, terwijl er gewoon geen nieuws is. Niks. En het was nog erger ook vandaag.

Als het nou een hysterische one trick pony biotech was, vielen de gigantische koerszwiepers nog wel te doen. Hoort er bij. We hebben het hier echter over een überhippe fintech die degelijk omzet en winst boekt. Nog geen dividend, want het is een groeiandeel, maar zwarte cijfers onderaan de streep is al heel wat.

Verder is het de vraag en afwachten maar wanneer dit aandeel nou eens eindelijk tot rust komt, dat wil zeggen niet meer met een double digit bèta handelt. OK, de start was vals met een volledig verkeerd geprijsde beursgang, waardoor de koers als een raket vertrok. Dat het nu nog zo wild toe gaat, is heel vreemd?

De free float is intussen al 45%, dat kan het ook niet meer echt zijn? Zeg het maar. Het aandeel is in ieder geval tegen 200 keer de huidige en 158 de verwachte winst verkrijgbaar bij de kassa op Beursplein 5. Is heel duur, kan heel goedkoop of juist heel duur blijken te zijn.

Een verdieping lager staat nieuwkomer B&S ook te zieltogen: -6%. Even na opening ging eenzesde van de dagelijkse dagomzet in de verkoop en dat verklaart al veel. Ook hier geen nieuws of verklaring, behalve dan dat de volatiliteit terug is.

Update 09:30: BBP +0,2%

Daar is dan, +0,2% op kwartaal- en +2,4% op jaarbasis: ons BBP Q3 is door.

De groei van het bruto binnenlands product (#bbp) is in het derde kwartaal van 2018 kleiner dan in voorgaande kwartalen. Meer op: https://t.co/irBsJDKQTs pic.twitter.com/3Yl3venKLo — CBS (@statistiekcbs) 14 november 2018

Het is een bevestiging van wat we eigenlijk al wisten, de economie is over haar hoogepunt heen. Op papier moet u dan uit vroeg- en in laat-cyclisch, maar dat is altijd hachelijk.

Het conjunctuurbeeld is al vier maanden nagenoeg hetzelfde. Zie: https://t.co/GVM6EGAjzI pic.twitter.com/P3ElMbTi7D — CBS (@statistiekcbs) 14 november 2018

Dit is de theorie. Google anders even, in vele smaken verkrijgbaar. Als u vergelijkt met de praktijk ziet u dat die weerbarstig is. Kan ook niet anders, anders was er gratis geld te verdienen?

Nog even het lange plaatje. Wat is dit eigenlijk een ingedut landje, of mag ik dat niet zeggen?

Update uur 09:00: Wat is wijsheid?

Een filosofische start van de dag. Ik weet een leuke: niemand, maar dan ook niemand die de huidige bullmarket (wat dat is het nog altijd) heeft voorspeld. Wel werden er 171.515,857 krachs en bearmarkets afgekondigd. Waarvan akte.