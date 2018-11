Het vermelden van stakingen doe jullie wel bij PostNl maar het annuleren ervan niet!!







Pakketbezorgers slikken protestacties in na dreigementen PostNL

De Sinterklaasprotesten die onderaannemers in de pakketbezorging voorbereidden tegen hun grote opdrachtgever PostNL, zijn halsoverkop weer afgeblazen. De bezorgbedrijven zijn dusdanig geschrokken van de juridische dreigementen die de pakketreus op hen heeft afgevuurd dat zij niet meer in verzet durven te komen. Dat zeggen betrokkenen tegenover deze krant. PostNL bevestigt in een reactie dat de 'stiptheidsacties' van de baan zijn.

Ernstige vertraging

De branchekoepel van bezorgers BVPD kondigde vorige maand aan dat zijn achterban pakjes gedurende de drukke feestdagen met ernstige vertraging zou bezorgen. De leveranciers wilden PostNL daarmee dwingen tot hogere tarieven. 'Het water staat mijn leden aan de lippen', zei voorzitter Willem Snel.



Pakketbezorgers blazen hun Sinterklaasacties tegen PostNL halsoverkop af na een reeks dagvaardingen.Foto: Sabine Joosten/Hollandse Hoogte

Maar nadat meerdere bestuursleden – waaronder Snel – de afgelopen week via dagvaardingen door PostNL aansprakelijk werden gesteld voor alle resulterende schade van de acties, bonden ze in. Het concern voelde zich gedwongen tot de juridische stappen, zegt een woordvoerder desgevraagd. 'We hebben afspraken met deze ondernemers en zij kunnen die niet zomaar schenden. We zijn blij dat het niet tot een zitting hoeft te komen.'

'Onrechtmatige' stiptheidsacties

De geplande 'stiptheidsacties' waren in de ogen van PostNL 'onrechtmatig'; de koepel zou zijn eigen leden in feite oproepen tot wanprestatie, zo schreef directeur Derk Jan Adelerhof van het concern vorige week al in een brief aan zijn onderaannemers. Zijn bedrijf dreigde alle schade te verhalen op de BVPD en de bedrijven die aan hun oproep gehoor geven. De ondernemers vreesden daarop persoonlijk grote schade te leiden. 'Het merendeel is afhankelijk van PostNL', zegt een bezorgondernemer die niet met zijn naam in de krant wil.

De pakketreus sommeerde de ondernemers tevens om geen verdere publiciteit meer te zoeken, zoals boegbeeld Snel eerder deed in een interview met het FD. 'Negatieve uitlatingen over PostNL' zouden in strijd zijn met de vervoersovereenkomsten die bezorgers hebben getekend. Alleen al door in de media te spreken over stiptheidsacties lijdt het concern naar eigen zeggen schade; Consumenten raken 'verontrust', en schakelen over op een concurrent, aldus Adelerhof. 'Dit is een brug te ver.'

Betaling van overuren

De bezorgbedrijven eisen onder meer met terugwerkende kracht betaling van overuren, en een hoger uurtarief van minimaal €33. Volgens de vakbond FNV zien de pakketbezorgers zich gedwongen tot stelselmatige cao-ontduiking vanwege lage tarieven van opdrachtgevers zoals PostNL, DHL en GLS. 'Wij zitten nu gevangen tussen twee kwaden', zei Snel eerder. Hij zou zo'n 150 bezorgbedrijven en 2500 werknemers vertegenwoordigen.

PostNL heeft steeds volgehouden dat de tarieven de afgelopen tweeënhalf al al met 14% zijn gestegen. In juli is het tariefmodel voor het laatst aangepast en dat gebeurt opnieuw per 2019, in lijn met de cao. 'Ons uitgangspunt is altijd dat klanten, ondernemers en PostNL gezamenlijk profiteren van de groei in de pakkettenmarkt'.

Flyers voor consumenten

BVPD had aanvankelijk maandag 19 november willen beginnen met acties, vlak voor de drukste periode van het jaar voor PostNL. Er werd dan ook een grote klachtenregen verwacht. De pakketbezorgers wilden onder meer de pauzes gaan opnemen waar ze volgens hun cao recht op hebben. Ook wilden de bezorgbedrijven consumenten via flyers duidelijk maken dat hun bezorging 'niet gratis is', iets wat veel webwinkels wel aanbieden aan consumenten.

Opvallend is dat PostNL in de dagvaardingen ook aanstipt dat de bedrijvenkoepel BVPD geen onderhandelingspartner is; dat zou immers kartelvorming impliceren. 'Wij kunnen geen prijsafspraken met hen maken vanwege de mededingingswet', zegt de woordvoerder daarover. Wel blijft PostNL volgens haar 'continue in gesprek' met de ondernemersvereniging.