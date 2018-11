Slot: Het venijn zit in de staart!

Het leek weer een dag te worden waarop we de winsten van de ochtend moesten prijsgeven, maar het nieuws dat Amerika en China verdere toenadering tot elkaar zoeken, zorgde voor de ommekeer. De AEX sloot uiteindelijk 0,7% hoger.

Op macrovlak slechts één cijfer: de belangrijke ZEW-index, die het economisch sentiment in Duitsland meet, kwam uit op een stand van -24,1. Dit is slechts marginaal beter dan verwacht (-25,0), waardoor het de financiële markten niet of nauwelijks beroerde.

Beleggers werden ook niet verwend met bedrijvencijfers. Daarop moeten we toch echt tot donderdag wachten, want dan komen onder andere SBM Offshore, NN Group en Volkerwessels langs. Alleen de aandeelhouders van Stern komen morgen aan hun trekken, want dan komt het bedrijf met cijfers. Collega Martin houdt u op de hoogte.

Deal!

Het Britse pond stijgt zojuist 0,8% op het nieuws dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie een voorlopige deal hebben gesloten over de Brexit. Morgen last Premier May een spoedvergadering in waarin haar ministers het akkoord moeten goedkeuren. Het nieuws is nabeurs bekendgemaakt. Overigens bewegen de futures er nauwelijks op.

Accell

De absolute ster van het Damrak is Accell met een megawinst van 25,3%. Pon Holdings maakte vanochtend bekend dat het tegen een prijs van €19 een belang van 20% wil opbouwen. Het bedrijf, bekend van Gazelle, heeft overigens al een belang van 5,1% in Accell genomen.

Opvallend is dat het aandeel precies op de €19 is gesloten, wat betekent dat beleggers niet uitsluiten dat Pon de gehele toko wil overnemen. Geen gekke gedachte, want vorig jaar bood Pon nog €32 per aandeel.

Mijn complimenten voor de timing van de heren van Pon. Gisteren sloot Accell op een koers van €15,16, wat precies het laagste slot van het jaar was. We moeten terug naar maart 2015 voordat we zo'n lage prijs op de borden hebben gezien. Spannend wat de grootaandeelhouders Teslin en het Add Value Fund gaan doen.

Rentes

Risk-on en dan stijgen uiteraard de Nederlandse- en Duitse rente. Ondanks dat de niveaus nog altijd zeer laag zijn, komen er toch weer drie basispunten bij. Daarentegen daalt de Amerikaanse rente drie puntjes, al oogt die yield van 3,2% nog altijd aantrekkelijk.

Brede markt

De AEX gaat 0,7% omhoog, al blijven we in Amsterdam wel iets achter op de DAX (+1,3%)

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 4,3% omlaag en noteert 15,2 punten.

De Amerikaanse beurzen doen het goed hoor. De Dow Jones (+0,3%) en S&P500 (+0,6%) kunnen de Nasdaq (+1,0%) niet bijhouden.

De euro stijgt 0,6% en noteert 1,129 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,55%) en Duitse rente (0,41%) stijgen twee á drie basispunten.

Olie: WTI (-4,2%) en Brent (-3,9%) gaan door het putje.

Goud (+0,4%) ligt er prima bij.

Het Damrak

Olie krijgt een draai om de oren dus zit Royal Dutch Shell (-1,4%) even in de hoek waar de klappen vallen. Fugro (-2,0%) en SBM Offshore (-1,2%) liggen ook slecht.

Ahold (+2,5%) gaat wederom als een raketje omhoog en knalt door de €23 heen.

Heineken (+0,4%) neemt de Poolse brouwer Namyslow over voor €116 miljoen. De koers beweegt er nauwelijks op.

Philips (+0,5%) sluit een deal met een Amerikaans ziekenhuis. Financiële details zijn echter niet bekendgemaakt.

Opvallende verliezer is ASR met een min van 2,1%. Het volume is niet hoog en we kunnen geen nieuws vinden.

Air France-KLM (+4,1%) is de €10-barrière genaderd.

TomTom (+3,8%) behoort wederom tot de toppers op het Damrak.

Aandeelhouders van staalbedrijven zoals ArcelorMittal (-0,5%) en Aperam (-3,1%) kunnen even beter de andere kant op kijken. Normaal zouden dit soort aandelen dik in de plus hebben gestaan.

Kendrion (+3,5%) weet voor het eerst in vijf handelsdagen te herstellen.

Pharming (+2,2%) staat ook aan de goede kant van de streep.

SIF (+1,6%) krijgt een adviesverhoging van Kempen, al gaat het koersdoel van €17 naar €15. Ook NIBC verlaagt het koersdoel licht.

Adviezen

Eurocommercial Properties: naar €34 van €45 en kopen - ABN Amro

Takeaway.com: naar houden van kopen en naar €60 van €70 - Bank of America

Sif: naar houden van verkopen en naar €15 van €17 - Kempen

Sif: naar €19 van €20,30 en kopen - NIBC

