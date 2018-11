Weekwinnaar: 'Snel in- en uitstappen met hoge hefbomen' Overig

De derde spelweek van de Slimste Belegger is alweer voorbij en dus is alweer de derde weekwinnaar van de competitie bekend: meneer Geschiere uit Biggekerke. Hij doet mee aan de Slimste Belegger met de spelnaam Rickjes en wist vorige week ruim 53% rendement te behalen. Wij belden de weekwinnaar om hem te feliciteren met zijn prijs; een Sonos Beam Soundbar. Gefeliciteerd! Hoe heeft u zo'n rendement weten te realiseren? "Door kleine en snelle handelingen te verrichten; heel snel in- en uitstappen met hoge hefbomen. Ik heb de winsten dan steeds snel gepakt en ben dan weer opnieuw ingestapt. Zo beleg ik in het echt niet. Eigenlijk sowieso niet met Turbo's." Wat was afgelopen week uw beste positie? "Dat was een Turbo op de CAC 40 met een hele hoge hefboom. En ik heb vaak heen en weer geswitcht. Ik heb misschien wel puur geluk gehad met het switchen van short naar long en van long naar short." "Daarnaast heb ik ook geprofiteerd van Turbo's op andere indices en met die op olie. Met brentolie heb ik een aantal keer gehad dat het hard naar boven ging en dan verkocht ik 'm en vijf minuten later ging die weer naar beneden. Ik heb eigenlijk een gelukkige week gehad." Waren er afgelopen week ook posities die het minder goed deden? "Ja eentje: PostNL, die heb ik vrijdag ingenomen. Ik verwachtte slechte cijfers. De cijfers waren niet super goed maar bij opening tikte mijn Turbo net de stoploss aan. Als die 'm net niet had geraakt, had ik nog flinke winst gehad maar hij raakte 'm net wel en dat is ook het spelletje." U staat ondanks een goede derde week nog wel flink onder water ten opzichte van de fictieve 100.000 euro waarmee u begon. Hoe komt dat? "Dat komt door de eerste week. Als je lang vasthoudt aan long en het gaat naar beneden, dan verlies je alleen maar. Maar het zij zo." Wat is uw tactiek voor de laatste spelweek? "Ik heb zelf geen tactiek meer. Ik heb gisteren nog wat gedaan maar het schoot niet op dus mijn kansen op het eindklassement zijn wel bekeken. Ik verwacht daarom de komende week niet veel meer te doen." Heeft u nog een tip voor andere Slimste Belegger-deelnemers? "Voor de koplopers: spelen met hoge hefbomen en kleine ritjes maken. En als je heel dicht in de top 3 staat, misschien nog een middagje vrij nemen om er bovenop te zitten." Over de Slimste Belegger In samenwerking met IEX en Belegger.nl organiseert BNP Paribas Markets de Slimste Belegger, het leukste beleggingsspel van Nederland. In dit gratis beleggingsspel leert u alles over de verschillende aspecten van beleggen en het handelen in Turbo's. En u heeft natuurlijk de mogelijkheid een ervaren beleggingscoach te selecteren, zoals Royce of Nico. Doet u nog niet mee aan de Slimste Belegger? Meldt u dan niet alleen aan voor de Masterclass, maar ook meteen voor het spel. Zo profiteert u niet alleen van de exclusieve tips en begeleiding van uw eigen coach, maar maakt u ook kans op mooie prijzen.

De Redactie van IEX.nl bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.