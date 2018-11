Fondsenrondje: Vasthouden nu!

We hebben het alvast voor elkaar gekregen om de winst langer vast te houden dan gisteren. De AEX staat momenteel 0,3% in de plus, waardoor de vieze nasmaak van gisteren bijna is weggespoeld.

Ook de overige Europese indices weten mooie plussen op de borden te zetten. Zo laten de DAX (+0,6%) en CAC (+0,3%) een mooie stijging zien. Toch mogen we niet te vroeg juichen, want gisteren draaide het muntje binnen no time de verkeerde kant op.

Gelukkig valt er op macrovlak nog iets te beleven vandaag. Om 11.00 uur komt de Duitse ZEW-index uit, die het economisch sentiment meet over de maand november. Het gaat om een voorlopende indicator, waardoor het de markten zomaar eens in beweging kan zetten.

Analisten gaan uit van een stand van -25. Kortom, de verwachtingen zijn niet al te hoog gespannen. Voordeel is dat het dan eigenlijk alleen maar kan meevallen. Of is dit iets te kort door de bocht?

Accell

Het aandeel in de spotlights is Accell met een koersexplosie van 22,7%. Pon Holdings, eigenaar van onder andere Gazelle, heeft het 5,1% belang overgenomen van Boron Investments en is bereid €19 per aandeel te betalen voor nog eens 15% van de stukken.

Ondanks dat het bod van Pon ruim 25% boven de slotkoers van gisteren ligt, is het de vraag of grootaandeelhouders zoals Teslin en het Add Value Fund staan te juichen. Vorig jaar was Pon nog bereid €32 te betalen om de gehele toko over te nemen. Toen werd dit finale bod nog geweigerd door deze twee grootaandeelhouders.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Langetermijnbeleggers zijn redelijk ongelukkig geweest met een belegging in Accell. Over de afgelopen acht jaar heeft het aandeel inclusief dividend slechts een rendement geboekt van 15%, terwijl de AEX ruim verdubbeld is. Zelfs als we de koersstijging van vandaag meetellen, komt Accell nog niet in de buurt van de Nederlandse hoofdfondsenindex.

Marktoverzicht

De AEX (+0,3%) staat mooi in de plus en heeft het verlies van gisteren bijna weggewerkt. Dit geldt niet voor de DAX (+0,6%) dat gisteren meer dan 1,5% verloor.

Goud (-0,1%) komt niet in beweging.

Olie: WTI (-1,6%) en Brent (-1,7%) staan weer flink in de min, ondanks dat de OPEC de olieproductie wil verlagen.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,123 ten opzichte van de dollar.

Rentes: de Nederlandse (0,53%) en Duitse tienjaarsrente (0,40%) blijven vlak liggen op bijzonder lage niveaus.

Damrak

Relx (+1,1%) is net als gisteren de ouperformer van de dag onder de Nederlandse hoofdfondsen.

Galapagos (+1,0%) herstelt ook weer iets, al stond het aandeel rond de opening bijna 3% hoger.

KPN (+0,9%) profiteert een klein beetje van de cijfers van Vodafone, al moest laatstgenoemde wel een verlies in de boeken zetten over het eerste halfjaar van het gebroken boekjaar.

Air France-KLM (+2,7%) heeft de wind weer in de zeilen en koerst alweer bijna boven het tientje.

TomTom (+3,1%) wil op dit moment iedereen hebben.

Geen idee waarom Flow Traders (+1,1%) zo goed ligt.

Fugro (-2,4%), SBM Offshore (-1,4%) en Royal Dutch Shell (-1,0%) hebben last van de dalende olieprijs.

Takeaway.com (-7,7%) krijgt een tik omdat Bank of America het aandeel van de kooplijst haalt. Ook het koersdoel gaat omlaag van €70 naar €60.

Sif (+1,5%) krijgt een paar koersdoelverlagingen om de oren, maar daar hebben beleggers maling aan.

Kendrion (+2,9%) laat dan eindelijk eens een keer herstel zien.

Adviezen

Eurocommercial Properties: naar €34 van €45 en kopen - ABN Amro

Takeaway.com: naar houden van kopen en naar €60 van €70 - Bank of America

Sif: naar houden van verkopen en naar €15 van €17 - Kempen

Sif: naar €19 van €20,30 en kopen - NIBC



Bekijk alles op IEXONE: