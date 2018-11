Zo vindt u het indexproduct dat het beste bij u past

Nog nooit was het aanbod aan indexproducten zo groot. Dat biedt veel kansen voor beleggers, maar kan ook de nodige keuzestress opleveren. Hoe maakt u uit de ruim 5.000 producten de beste keuze voor u?

IEX Gouden Stier heeft als missie de complexe en omvangrijke Nederlandse beleggingsmarkt overzichtelijker en toegankelijker te maken. In deze longread vertellen we meer over de ins & outs op het gebied van indexproducten. Met een handig stappenplan helpen we u te bepalen welk indexproduct het beste bij u past. Ziet u een zoektocht naar niet zo zitten? Dan vindt u aan het einde van dit artikel de Beste Keuzes van IEX Gouden Stier.

Volwassen sector

In 25 jaar is de markt voor indexproducten – waaronder indexfondsen, ETF’s (Exchange Traded Funds) en trackers vallen – langzaam volwassen geworden. Aanvankelijk konden beleggers uitsluitend beleggen in aandelen, maar inmiddels is vrijwel elke markt toegankelijk voor particuliere beleggers; zelfs de meest exotische.

En de sector blijft innoveren: bijvoorbeeld met een inflatiegerelateerd indexproduct en vanaf 2019 waarschijnlijk ook een bitcoin-indexproduct. Opvallend dit jaar is tevens de opmars van duurzame indexproducten.

Waar moet u op letten?

Er is wereldwijd maar liefst 5.000 miljard dollar belegd in indexproducten, verdeeld over meer dan 5.500 verschillende fondsen. De markt van indexproducten wordt gedomineerd door drie aanbieders: Blackrock, Vanguard en State Street. Dit trio heeft in de VS een marktaandeel van maar liefst 83%. In Europa heeft iShares van Blackrock de helft van de markt in handen.

Positief voor beleggers is dat indexproducten een stuk voordeliger zijn dan actief beheerde beleggingsfondsen. Omdat ze een index nabootsen is er immers geen team van analisten nodig. Daarom worden indexproducten ook wel passief genoemd. En door de sterke concurrentie staan de kosten nog verder onder druk. Sommige indexproducten worden bijna gratis aangeboden.

Hoewel kosten een belangrijke rol spelen, is het niet slim om bij het selecteren van een indexproduct alleen te letten op het kostenaspect. AF Advisors, kennispartner van IEX Gouden Stier adviseert om bijvoorbeeld ook goed te kijken naar de informatievoorziening, zoals de rapportage en de ondersteuning.

Zelf aan de slag: in 5 stappen naar het beste indexproduct

1. Stel uw doel vast

Stel vast wat uw doel is, de termijn om dat doel te halen en welk bedrag hiervoor beschikbaar is.

2. Bepaal uw risicobereidheid

Op basis hiervan kunt u bepalen welke risico's u kan en wil lopen. Wilt u de opbrengst gebruiken voor leuke extra's dan kunt u offensiever beleggen dan wanneer u het geld echt nodig heeft, voor bijvoorbeeld uw pensioen. Ook hoe lang u de tijd heeft maakt uit. Als u nog 30 jaar heeft om uw pensioen bij elkaar te krijgen, kunt u de eerste 10 of 15 jaar offensiever beleggen, en daarna uw risico langzaam afbouwen.

3. Kies uw allocatie

Wilt u beleggen in bijvoorbeeld een indexproduct dat een bekende aandelenindex volgt, zoals de AEX of de S&P 500? Of een andere categorie, zoals vastgoed, grondstoffen of obligaties? Misschien belegt u wel liever in een regio, sector of thema.

Het grote voordeel van indexproducten die bekende indices volgen, is dat ze vaak een enorme omvang hebben, waardoor de kosten zeer laag zijn. Een indexproduct dat een heel specialistische sector of thema volgt, is vaak minder groot en minder makkelijk te verhandelen. Maar voor de beste spreiding kunt u kiezen voor een mix van indexproducten.

4. Kijk naar de kenmerken van de indexproducten

Nu u weet in welke categorie indexproducten u wilt beleggen, is het tijd om dieper in de kenmerken van het indexproduct te duiken. Hierbij kunt u denken aan:

Vestigingsland en valutarisico

In Nederland, Ierland of Luxemburg heeft u bepaalde fiscale voordelen. Maar belegt u in een indexproduct uit een land met een andere valuta, dan loopt u valutarisico. De waarde van de andere valuta kan dalen of stijgen ten opzichte van de euro, wat invloed heeft op de waarde van uw belegging.

In Nederland, Ierland of Luxemburg heeft u bepaalde fiscale voordelen. Maar belegt u in een indexproduct uit een land met een andere valuta, dan loopt u valutarisico. De waarde van de andere valuta kan dalen of stijgen ten opzichte van de euro, wat invloed heeft op de waarde van uw belegging. Tracking error

Hoewel de index nauwgezet wordt gevolgd, kan het rendement van een indexproduct toch afwijken van de onderliggende index, door bijvoorbeeld ingehouden kosten. Deze afwijking heet de tracking error en de meeste beleggers willen deze zo laag mogelijk houden.

Hoewel de index nauwgezet wordt gevolgd, kan het rendement van een indexproduct toch afwijken van de onderliggende index, door bijvoorbeeld ingehouden kosten. Deze afwijking heet de tracking error en de meeste beleggers willen deze zo laag mogelijk houden. Synthetisch of fysiek

Fysieke indexproducten beleggen daadwerkelijk in de onderliggende aandelen of obligaties. Maar er bestaan ook synthetische indexproducten, die de index volgen met behulp van derivaten en hetzelfde rendement als de index beloven. Hierbij loopt u tegenpartijrisico.

Fysieke indexproducten beleggen daadwerkelijk in de onderliggende aandelen of obligaties. Maar er bestaan ook synthetische indexproducten, die de index volgen met behulp van derivaten en hetzelfde rendement als de index beloven. Hierbij loopt u tegenpartijrisico. Securities lending

Fysieke indexproducten lenen soms effecten uit aan andere banken, om extra inkomsten voor het product te genereren. Ook hierbij loopt u enig tegenpartijrisico, maar daar staat wel extra rendement tegenover.

5. Vergelijk de kosten

Als u een weloverwogen shortlist heeft gemaakt, dan komt het uiteindelijk neer op de kosten. Iedere euro die u aan kosten betaalt is immers een euro minder rendement. En heeft u een keuze gemaakt, dan kunt u de indexproducten gewoon op de beurs kopen, via uw beleggingsrekening.

De Beste Keuzes van IEX Gouden Stier

In samenwerking met kennispartner AF Advisors de beste indexproducten van dit moment voor u geselecteerd. Dit is gedaan in vijf categorieën: Wereldwijd, VS, Europa, Azië excl. Japan en Opkomende markten.

Indexproducten – Wereldwijd

Indexproducten – VS

Indexproducten – Europa

Indexproducten – Azië excl. Japan

Indexproducten – Opkomende Markten

Deze lijst is op alfabetische volgorde en heeft geen voorspellende waarde over welk product in de toekomst het beste zal presteren.