Liveblog: Accell

Update 08:55 uur: Accell

Brekend! Pon (eigenaar Gazelle) zou het 5,1% belang van Boron Investement in Accell al voor onbekend bedrag hebben overgenomen en zou €19 per aandeel willen betalen om op een 20%-belang uit te komen. Dit is een verrassende ontknoping, want vorig jaar bood Pon nog €33,67 voor heel Accell.

Waarom biedt Pon zo veel? Simpel, zo hoopt het bedrijf in één keer 20% binnen te halen. Via het boedk duurt dat eeuwen. Zodra de markt ook weet dat Pon 3% heeft - wat ze moet melden - zijn de rapen gaar, daar weet de handel wel raad mee. Enfin, in ieder geval weten we nu hoe Pon het aandeel Accell taxeert.

Pon wil belang van 20% in Accell https://t.co/az6EmgY16b pic.twitter.com/vprJmpRF8y — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 13 november 2018

Update 09:45 uur: Italiaanse bank

Helaas, lang niet tegengekomen zo'n bericht. Dit kennen we van de EU crisis 2010-2011 en toevallig of niet, de beurs heeft er sinds die tijd ook niet meer zo beroerd voor gestaan. Dan was de economie ook nog booming, reken maar uit als er een recessie komt? Nee, het is niet moeilijk om bearish te zijn.