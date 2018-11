Liveblog: Accell en STOXX

Update 11:15 uur STOXX

Iets meer context, FD mocht het nieuws brengen vandaag. BUX lanceert een gratis Europese broker: STOCKS.

Gratis bestaat niet. Zowel in het persbericht als in het FD artikel wordt niet echt duidelijk hoe STOCKS omzet en winst denkt te halen. Anders gezegd: als u aande voorkant niet betaalt, waar betaalt u dan aan de achterkant? Dit is alles wat FD meldt:

Het bedrijf hoopt inkomsten te halen uit aanvullende diensten, zoals managed accounts en een fiscaal-vriendelijke rekening. Het ligt volgens de directeur voor de hand dat Bux na aandelen ook de handel in andere financiële producten, zoals indexfondsen, gaat aanbieden.

Verder moet schaalgrootte ervoor zorgen dat de dienst op termijn rendabel wordt. Bux mikt er daarom op in alle landen van de Europese Economische Ruimte actief te worden.

Uiterraad denkt ook u aan de spreads en rente waar dan het geld vandaan moet komen. Lees zijn draadje, Sybren - geen onbekende in dit wereldje - denkt al hardop in deze richting:

Niks gratis aan, neem aan dat hoewel wellicht niet betaald de orders wel degelijk eerst langs de bekende HFT namen gaan dus indirect en uiteindelijk betaal je toch 'een prijs'. — Sybren de Vries (@SybrendeVries) 13 november 2018

Als dit te ingewikkeld is: u krijgt als handelaar of belegger niet altijd de beste prijs en het verschil komt bij de handel zelf terecht. Let wel, dit is speculatief. BUX of STOCKS hoeft ook niet meteen omzet en winst te behalen, want het is een groeibedrijf en heeft door de jaren heen al vele miljoenen opgehaald.

Enfin, in ieder geval wordt het weer een beetje drukker op de Nederlandse broker-markt. Wellicht kan STOCKS zich onderscheiden met een superhandige app. Kunt u nog impulsiever handelen :-) De prijzen voor beleggen en handelen blijven zo dalen - goed voor u - maar besef dat het nooit echt helemaal gratis wordt.

Grappig is tot slot dat BUX-oprichter en CEO Nick Bortot overnieuw begint. Ooit zat hij in de board van Binck, toen die nog als prijsbreker het broker-landschap op zijn kop zette. We gaan zien of hij dit kunstje nog een keer flikt.

Update 08:55 uur: Accell

Brekend! Pon (eigenaar Gazelle) zou het 5,1% belang van Boron Investement in Accell al voor onbekend bedrag hebben overgenomen en zou €19 per aandeel willen betalen om op een 20%-belang uit te komen. Dit is een verrassende ontknoping, want vorig jaar bood Pon nog €33,67 voor heel Accell.

Waarom biedt Pon zo veel? Simpel, zo hoopt het bedrijf in één keer 20% binnen te halen. Via het boedk duurt dat eeuwen. Zodra de markt ook weet dat Pon 3% heeft - wat ze moet melden - zijn de rapen gaar, daar weet de handel wel raad mee. Enfin, in ieder geval weten we nu hoe Pon het aandeel Accell taxeert.

Update 08:45 uur: Italiaanse bank

Helaas, lang niet tegengekomen zo'n bericht. Dit kennen we van de EU crisis 2010-2011 en toevallig of niet, de beurs heeft er sinds die tijd ook niet meer zo beroerd voor gestaan. Dan was de economie ook nog booming, reken maar uit als er een recessie komt? Nee, het is niet moeilijk om bearish te zijn.