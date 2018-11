Liveblog: ASML, Ahold en Accell

Update 17:40 uur: Accell II

Om af te sluiten. Zoiets? Handige zet Pon, dunkt me. Goed van de koersdaling en het momentum gebruik gemaakt.

Vink, op de kop af €19 #Pon fietst 'm lekker in bij #Accell en bod jaar terug was geen bevlieging. Met relatief kleine investering zit ze nu eerste rang bij Accell (en eventuele andere gegadigden denken nu wel 2x na) pic.twitter.com/6ErAsNGbVW — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 november 2018

Update 17:20 uur: ASML

We hebben jaren lopen mopperen dat er niks gebeurde op de beurs. Nu wel. Blij mee? Zo gaat ASML bijvoorbeeld ineens weer lekker en dat is wel de nummer drie van het Damrak. ASMI ook, maar Besi dan maar niet. Snappen wie het snappen kan. Probeer het allemaal maar te vangen op een dag #altijd #lastig #volatiliteit

Als die Hollanders #ASML niet blieven, willen wij ze wel, lijkt Big Board te zeggen. Zomaar +3%. Typerend voor huidige, vrij volatiele beurs #AEX pic.twitter.com/WluM5zzlxe — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 november 2018

Update 16:25 uur: Berenolie

Die koersen kan u ook geen seconde alleen laten, hé? Olie heeft weer eens een opvlieger. U ziet uw Shelletjes, SBMO's en Fugro's al mee verpieteren. Ik zoek uit wat er nu weer is.

Heb ik iets gemist? Olie weer eens pic.twitter.com/1l4b9dHOAt — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 november 2018

Het is snel gegaan:

En het gaat al niet fijn, #WTI zit in een bearmarket pic.twitter.com/y3dI9XdCGu — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 november 2018

En u mag nog een vinkje zetten.

En #Brent nu dus ook pic.twitter.com/3ukQ3dJ3b7 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 november 2018

Update 16:00 uur: Takeaway

Groter verlies door investeringen: Hello Fresh heeft vandaag de slecht ontvangen cijfers (-3,4%)...

... maar Takeaway krijgt er pas echt van langs: -5,2%. Dat kan ik niet duiden, of het moet zijn dat juist door die extra investeringen Hello Fresh een serieuze concurrent is en blijft. Het kan ook zijn dat iedereen de groeten er mee denkt, omdat Takeaway vandaag nagenoeg de hele jaarwinst verspeelt.

De koers staat liefst 32% onder de top van dit jaar. Verhip, terwijl ik dit stukje tik zijn de koersen alweer gedraaid: -4,9% voor Hello Fresh en -4,4% voor Takeaway. Het gaat snel deze weken, zeker met zulke aandelen.

Ik neus op het forum en daar wordt deze posting vandaag herhaald. Als dit klopt heeft AnalytischDenker op de top die puts gekocht en daarom - of hij die nou wel of niet al heeft verkocht - heeft hij recht van spreken? Of had. Want is er nu wel bijna eenderde van de koers af.

Update 15:30 uur; Ahold Delhaize

Samengevat door Ahold Delhaize zelf. Hier mag u de komende jaren nieuwe CEO Frans Muller op afrekenen. Online verkopen moeten worden verdubbeld, Stop & Shop gaat op de schop en er moet €2 miljard vrije cashflow per jaar komen. Niet slecht, maar ook niet sensationeel? De koers doet er in ieder geval niks op.

Met niet slecht bedoel ik dat het nog een hele kluif voor Ahold Delhaize wordt die finacniële ambities waar te maken. Geluk is wel dat de economie in de VS, waar 61% van de omzet vandaan komt van het bedrijf, lekker draait, maar daar is natuurlijk een hevige concurrentie- en technologieslag gaande.

Met niet sensationeel bedoel ik dat morgen niet alles anders is bij Ahold Delhaize en u niet een onherkenbare hightech Albert Heijn binnen loopt, waar robots binen een minuut uw kar vollladen. U hoeft niks meer te doen, behalve u misschien vertwijfeld afvragen waar dat lekkere ding van kassa zes is gebleven.

Is het goed en ambitieus genoeg voor de komende jaren in een sector die heel snel verandert en waar grootmachten als Amazon en Alibaba zich ook nadrukkelijk manifesteren? De tijd zal het leren dek ik mij maar snel in. Een paar dingetjes vallen mij op. Nee, Ahold Delhaize is niet de grote (tech) trendsetter.

Dat kan ook amper tegen behemoths als Amazon, maar snel anticiperen op nieuwe ontwikkelingen is een must. Volgens mij is het concern nooit anders gewend geweest, het moet zijn hele bestaan al met nieuwe ontwikkelingen omgaan en prijzenoorlogen voeren. Daar is het altijd goed in geslaagd.

Het supermarktlandschap en de distributie gaan op de schop, er vallen partijen weg (Sears), maar dat gaat niet overnight. Het is net als bij energie en automative. Het gaat langzaam. Zo kan Shell naar mij idee nog decennia goed met olie en gas boeren en Tesla heeft iedereen wakker geschud, maar niet weggevaagd.

Als beleggers hebben we misschien wel eens de neiging te snel voor te sorteren op nieuwe ontwikkelingen. Voor u het weet zit u dan in de volatiele groeiaandelen waar u wakker van ligt, terwijl de oudjes rustiger bewegen en nog wel de dikke dividenden en buybacks doen. Voor wie het leuk vindt, hier is de hele presentatie.

Update 12:30: Hoe zit het met de winsten?

Wie weet. Zou niet voor het eerst zijn als de recessievragers worden overgeslagen.

NEW COVER: Global growth should be strong in 2019, with a boost from the U.S. https://t.co/8mKDHReo4X pic.twitter.com/rvL5TrJs8C — Businessweek (@BW) 13 november 2018

Natuurlijk is de economie de basis, maar op de aandelenmarkten prijzen we per saldo altijd winsten in. Dat kan net een tikkeltje anders dan de economie zijn. Om een voorbeeldje te geven: het kan nog zo goed gaan met bedrijven, als er een loonexplosie komt en de rente blijft stijgen, kunt u verdere buybacks vergeten.

En die winsten, hoe staat het daarmee? Ik denk dat Bloomberg onze gevoelens met dit stukje en miie proza aardig verwoord. De winsten explodeerden zo'n 25% in Q3, maar de markt reageerde met de slechtste beurs sinds 2011. Bespeuren de koersen soms economische en winstdalingen, denken we dan meteen.

The case for pessimism is getting stronger, when it comes to equity estimates https://t.co/TdQugnAqCI — Bloomberg (@business) 13 november 2018

Bloomberg is pessimistisch en huilt tranen met tuiten over dit grafiekje:

Ieder zijn of haar voorkeur, ik kijk liever naar de winsten zelf. Op dit moment is de verwachting voor de komende twaalf maanden een winst van $174 per (fictief) aandeel S&P 500. De grafiek hieronder is tot gisteren bijgewerkt, heter hebt u de dat niet. De onstuimige groei is er inderdaad uit, maar er is nog steeds groei.

Gevoegd bij de dalende koersen betekent dit vooralsnog dat aandelen goedkoper worden. Nee, dat pessimisme van Bloomberg kan terecht zijn en ook uitkomen, maar het blijkt verder nog niet uit de cijfers.

Zie ook de verwachting voor Q4, ofwel het cijferseizoen dat straks in januari los gaat. Ja, de concensus gaat naar beneden, maar het is normaal dat die in de loop van de tijd zakt. Het is niet dat die extra hard daalt. De vuistregel voor die bijstellingen is 8%. Trek die veiligheidshalve maar vast van die $174 af.

$SPX EPS estimate for Q4 has increased by 7.8% over the past 12 months, but has decreased by 1.7% since Sep. 30. pic.twitter.com/GQkT7mxm2d — FactSet (@FactSet) 11 november 2018

Of niet? Het zou in ieder geval niet voor het eerst zijn dat deze eeuw (Amerikaanse) aandelen verbazen, de winsten toch weer verder opkrikken, nog meer dividend betalen, nog grotere buybacks doen en de koersen de hele wereld weer outperformen.

JPMorgan says it's not yet time to abandon U.S. stocks https://t.co/78C5VhYTdr pic.twitter.com/NF4X9OcN0N — Bloomberg (@business) 13 november 2018

Leuk stukje Arend Jan, maar ik beleg in Nederlandse aandelen, gromt u mij nu toe. Voilá. Of ze in de aanbieding zijn of barre tijden inprijzen, moet u echt zelf bepalen. Ze zijn in ieder geval een stuk goedkoper geworden.

Update 11:15 uur STOXX

Ga maar kijken of het iets voor u is:

??The news is out - we're launching a free stock trading app in Europe! And we're giving away 100,000 free shares among the first account holders, so sign up to the waiting list now: https://t.co/CYhuLiD9S4 — BUX (@bux) 13 november 2018

Iets meer context, FD mocht het nieuws brengen vandaag. BUX lanceert een gratis Europese broker: STOCKS.

Gratis bestaat niet. Zowel in het persbericht als in het FD artikel wordt niet echt duidelijk hoe STOCKS omzet en winst denkt te halen. Anders gezegd: als u aande voorkant niet betaalt, waar betaalt u dan aan de achterkant? Dit is alles wat FD meldt:

Het bedrijf hoopt inkomsten te halen uit aanvullende diensten, zoals managed accounts en een fiscaal-vriendelijke rekening. Het ligt volgens de directeur voor de hand dat Bux na aandelen ook de handel in andere financiële producten, zoals indexfondsen, gaat aanbieden.

Verder moet schaalgrootte ervoor zorgen dat de dienst op termijn rendabel wordt. Bux mikt er daarom op in alle landen van de Europese Economische Ruimte actief te worden.

Uiterraad denkt ook u aan de spreads en rente waar dan het geld vandaan moet komen. Lees zijn draadje, Sybren - geen onbekende in dit wereldje - denkt al hardop in deze richting:

Niks gratis aan, neem aan dat hoewel wellicht niet betaald de orders wel degelijk eerst langs de bekende HFT namen gaan dus indirect en uiteindelijk betaal je toch 'een prijs'. — Sybren de Vries (@SybrendeVries) 13 november 2018

Als dit te ingewikkeld is: u krijgt als handelaar of belegger niet altijd de beste prijs en het verschil komt bij de handel zelf terecht. Let wel, dit is speculatief. BUX of STOCKS hoeft ook niet meteen omzet en winst te behalen, want het is een groeibedrijf en heeft door de jaren heen al vele miljoenen opgehaald.

Enfin, in ieder geval wordt het weer een beetje drukker op de Nederlandse broker-markt. Wellicht kan STOCKS zich onderscheiden met een superhandige app. Kunt u nog impulsiever handelen :-) De prijzen voor beleggen en handelen blijven zo dalen - goed voor u - maar besef dat het nooit echt helemaal gratis wordt.

Grappig is tot slot dat BUX-oprichter en CEO Nick Bortot overnieuw begint. Ooit zat hij in de board van Binck, toen die nog als prijsbreker het broker-landschap op zijn kop zette. We gaan zien of hij dit kunstje nog een keer flikt.

Update 08:55 uur: Accell

Brekend! Pon (eigenaar Gazelle) zou het 5,1% belang van Boron Investement in Accell al voor onbekend bedrag hebben overgenomen en zou €19 per aandeel willen betalen om op een 20%-belang uit te komen. Dit is een verrassende ontknoping, want vorig jaar bood Pon nog €33,67 voor heel Accell.

Waarom biedt Pon zo veel? Simpel, zo hoopt het bedrijf in één keer 20% binnen te halen. Via het boedk duurt dat eeuwen. Zodra de markt ook weet dat Pon 3% heeft - wat ze moet melden - zijn de rapen gaar, daar weet de handel wel raad mee. Enfin, in ieder geval weten we nu hoe Pon het aandeel Accell taxeert.

Pon wil belang van 20% in Accell https://t.co/az6EmgY16b pic.twitter.com/vprJmpRF8y — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 13 november 2018

Update 08:45 uur: Italiaanse bank

Helaas, lang niet tegengekomen zo'n bericht. Dit kennen we van de EU crisis 2010-2011 en toevallig of niet, de beurs heeft er sinds die tijd ook niet meer zo beroerd voor gestaan. Dan was de economie ook nog booming, reken maar uit als er een recessie komt? Nee, het is niet moeilijk om bearish te zijn.