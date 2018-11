"Het zijn de chippers die vandaag de grootste klappen krijgen. ASML (-2,2%), ASMI (-4,3%) en Besi (-3,7%) gaan aan puin. Een echt duidelijke oorzaak is er niet, want op macrovlak viel er werkelijk waar niets bijzonders te melden."



Wat denk je van onderstaand bericht:

"Een toeleverancier van Apple heeft de winstverwachtingen significant naar beneden bijgesteld. Hierdoor ligt de techsector in de VS en in Europa er slecht bij. De vraag naar chips neemt af en iPhones gaan vaak lang mee."