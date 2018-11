Slot: Nasdaq onderuit!

Het leek vanochtend nog zo'n mooie dag te worden met een plus van 0,9%, maar al snel draaide het sentiment en moest de AEX een ruime min van 0,7% op het bord zetten. De overige Europese indices lagen er nog slechter bij.

Zwaargewichten Royal Dutch Shell (+0,3%) en Unilever (-0,0%) houden de boel nog enigszins op de rit, waardoor we in Amsterdam de outperformer van de dag zijn. De Fransen (-1,0%) en dan met name Duitsers (-1,8%) presteren een stuk beroerder.

Het zijn de chippers die vandaag de grootste klappen krijgen. ASML (-2,2%), ASMI (-4,3%) en Besi (-3,7%) gaan aan puin. Een echt duidelijke oorzaak is er niet, want op macrovlak viel er werkelijk waar niets bijzonders te melden.

Nasdaq aan puin

Wederom de techaandelen die een pak rammel krijgen waar je u tegen zegt. De twee grootste beursgenoteerde ondernemingen van de wereld: Apple (-4,7%) en Amazon (-4,5%), laten een enorme veer.

Het gevolg is dat de Nasdaq100, de echte technologie-index, 2,4% naar beneden gaat. Om toch een beetje de positiviteit er in te houden, is er nog altijd niet veel aan de hand. De Amerikaanse technologie-index staat gewoon 10,1% in de plus dit jaar, gedragen door Apple en Amazon.



Amazon zet ondanks de daling van vandaag YTD een plus van meer dan 40% op de borden. Ook aandeelhouders van Apple hoeven niet te treuren met een winst van 20%. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de echt lange termijn, want dan komen er duizelingwekkende percentages in beeld te staan.

Kortom, we moet ons door een paar slechte dagen niet gek laten maken. De aandeeltjes worden wat goedkoper en vergeet niet dat de beurs met gemiddeld zo'n 7 á 8% per jaar stijgt. In paniek verkopen lijkt me dus niet bepaald de beste optie. Aan de andere kant ga ik daar natuurlijk niet over.

Rentes

Het zal u niet verbazen dat de Nederlandse rente een paar basispunten daalt. Nog zo'n dag en de yield zakt tot onder de 0,5%. Uiteraard stijgt het Italiaanse tienjaars staatspapier met vijf puntjes. Die 3,5% komt weer angstig dichtbij.

Brede markt

De AEX gaat 0,7% omlaag en doet het daarmee beduidend beter dan de overige Europese indices. Flopper van de dag is de DAX met een min van 1,8%.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 10,8% omhoog en noteert 15,8 punten.

De Amerikaanse beurzen gaan keihard omlaag. De Dow Jones (-2,6%) en S&P500 (-1,5%) presteren beroerd en daar gaat de Nasdaq (-2,4%) nog makkelijk over heen.

De euro daalt 0,7% en noteert 1,125 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,52%) en Duitse rente (0,39%) stijgen één basispunt.

Olie: WTI (+1,2%) en Brent (+1,4%) beginnen met een mooi herstel.

Goud (-0,5%) is vandaag geen safe haven.

Het Damrak

De hogere olieprijs helpt Royal Dutch Shell aan een winst van 0,3%.

Defensieve aandelen zoals Relx (+0,4%), Heineken (+0,2%) en Unilever (-0,0%) blijven nog goed liggen.

Cyclische namen zoals ArcelorMittal (-2,3%) en Aalberts (-1,6%) dan weer niet. Toch vallen die minnen enigszins mee.

Galapagos (-4,4%) wordt daarentegen wel in de uitverkoop gezet.

BAM (+2,2%) maakte vanmiddag bekend geen interesse te hebben in het verlengen van de A15 bij Nijmegen. Dit kunnen beleggers wel waarderen. Ook Heijmans (-1,5%) doet niet mee.

TomTom (+1,4%) houdt nog een klein deel van de winst van vanochtend vast. Overnamegeruchten zetten het aandeel hoger.

PostNL (+1,5%) behoort voor een keertje tot de witte raven van het Damrak.

Flow Traders (+0,9%) profiteert van de oplopende volatiliteit. De AEX VIX stijgt vandaag maar liefst 11%.

Takeaway.com (-4,9%) wordt bij het grof vuil gezet.

Eurocommercial Properties (-3,2%) krijgt een koersdoelverhoging van ING voor de kiezen. Het aandeel gaat naar €36 van €40, maar het koopadvies blijft staan.

Pharming (-8,3%) is even uit de gratie. Op een hoog volume van maar liefst 12 miljoen stukken gaat de koers stevig onderuit.

Ook Kendrion (-5,0%) krijgt nog een trap na.

Alfen (-4,3%) heeft een off-day. Het is ze vergeven.

Adviezen

Eurocommercial Properties naar €36 van €40 en kopen - ING

