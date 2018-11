Zo vindt u het beleggingsfonds dat het beste bij u past

Het selecteren van een beleggingsfonds kan bijna aanvoelen als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Alleen al in Nederland worden er namelijk zo’n 9.500 beleggingsfondsen aangeboden. Hoe maakt u uit al deze producten nu de beste keuze voor u?

IEX Gouden Stier heeft als missie de complexe en omvangrijke Nederlandse beleggingsmarkt overzichtelijker en toegankelijker te maken. In deze longread vertellen we meer over de ins & outs op het gebied van beleggingsfondsen. Met een handig stappenplan helpen we u te bepalen welk beleggingsfonds het beste bij u past. Ziet u een zoektocht niet zo zitten? Dan vindt u aan het einde van dit artikel de Beste Keuzes van IEX Gouden Stier.

Fondsselectie: kijk verder dan het rendement

Waar veel beleggers zich bij het selecteren van beleggingsfondsen laten leiden door historische koersprestaties, kent selectie op basis van enkel het rendementen uit het verleden vele valkuilen. Mooie historische rendementen zijn immers geen garantie dat ze het ook in de toekomst goed blijven doen.

AF Advisors, kennispartner van IEX Gouden Stier, pleit er daarom voor om verder te kijken dan alleen het rendement. Zo zijn kosten en het belegginsbeleid bijvoorbeeld belangrijk en is het ook goed om kijken naar de informatievoorziening (zoals de rapportage en de verkoopondersteuning).

Daarnaast is de beleggingsstrategie belangrijk. Belegt het fonds ook daadwerkelijk voor minimaal voor 70% in de categorie waar het zich op focust? Is het toegestaan om significante uitsluitingen te doen (sectoren of landen mogen niet uitgesloten worden)?

Tot slot is het goed om te checken of de rapportages van het fond publiekelijk beschikbaar zijn en adviseert AF Advisors u om een blik te werpen op het trackrecord van de laatste jaren.

Zelf aan de slag: in 5 stappen naar het beste beleggingsfonds

1. Bekijk de doelstelling van een fonds

Gaat een fonds voor koerswinsten op de lange termijn of is de doelstelling om met enige regelmaat bonussen uit te keren in de vorm van dividend? Belegt u voor de lange termijn dan past de eerste doelstelling wellicht beter bij u dan de tweede, die meer geschikt is voor beleggers die een direct inkomen zoeken uit hun beleggingen.

2. Onderzoek de fondsstrategie

Het is belangrijk de strategie van een fonds te onderzoeken. Daar kunt u het prospectus goed bij gebruiken. Daarin leest u bijvoorbeeld in welke aandelen, obligaties of andere beleggingen een fonds belegt. Fondsen die voornamelijk in aandelen beleggen, gaan in hun prospectus bijvoorbeeld in op het type ondernemingen dat ze kopen. Gaan ze voor kleine maar snelgroeiende bedrijven? Of voor grote maar stabiele bedrijven? U leest het in de prospectus.

3. Let op de risicobeheersing

Wellicht het belangrijkste onderdeel van beleggen is het beperken van risico. Beleggingsfondsen zijn daarom verplicht om in hun prospectus te wijzen op de risico’s. Hoewel fondsen het vaak algemeen houden, onderscheiden sommige fondsen zich door hun risico af te zetten tegen de risico’s van andere fondsen. Daarnaast gaan obligatiefondsen vaak in op hoe veilig de obligaties zijn. Daarbij wordt bijvoorbeeld besproken of een bedrijf of staat die de obligatie heeft uitgegeven, failliet zou kunnen gaan.

4. Let op de kosten

Kosten gaan ten koste van uw rendement. Hoe meer u betaalt voor een beleggingsfonds, hoe minder rendement u kunt maken. Een beleggingsfonds kost altijd geld, maar hoe minder hoe beter. Vergelijk daarom de verschillende kosten zoals: aan- en verkoopkosten, en vergeet de lopende kosten ook niet. Dat zijn de kosten die een fonds maakt gedurende het jaar.

Voor sommige fondsen betaalt u ook een prestatievergoeding. Fondsmanagers krijgen dan een vaste of extra vergoeding wanneer ze bijvoorbeeld de markt verslaan. Let in zo’n geval behalve op de hoogte van de prestatievergoeding goed op tegen welke benchmark een fonds zijn prestaties afzet. De benchmark moet wel een goede afspiegeling vormen van de markt waarin een fonds belegt, anders kan het voor een fondsmanager wel erg eenvoudig worden om een benchmark te verslaan.

5. Zoom in op de fondsmanager

Het is belangrijk om te weten wie de drijvende kracht achter een fonds is. Hij of zij bepaalt namelijk welke beleggingen in een fonds worden opgenomen. Een goede fondsbeheerder is dus erg belangrijk.

In een prospectus staat wie er allemaal in het bestuur van een fonds zitten. Wie uiteindelijk de beslissingen neemt staat er echter niet altijd in. Mocht u dat niet kunnen terugvinden in een prospectus, dan is het meestal wel terug te vinden in het jaarverslag. Weet u wie de fondsbeheerder is, dan kunt u checken welke fondsen hij of zij eerder heeft beheerd en hoe die fondsen gepresteerd hebben.

Los van wie de fondsmanager is, biedt een prospectus nog een hoop andere relevante informatie. Zo staat erin wanneer de jaarverslagen verschijnen en hoe u deze in handen kunt krijgen. Ook staan er andere zaken in waar een fonds belang aan hecht en die voor beleggers relevant kunnen zijn.

De Beste Keuzes van IEX Gouden Stier

In samenwerking met kennispartner AF Advisors heeft IEX Gouden Stier de beste beleggingsfondsen van dit moment geselecteerd. Dit is gedaan in vijf categorieën: Wereldwijd, VS, Europa, Azië excl. Japan en Opkomende markten. Klik op de naam voor meer informatie over de partij en de selectiecriteria.

Deze lijsten zijn op alfabetische volgorde en hebben geen voorspellende waarde over welk product in de toekomst het beste zal presteren.