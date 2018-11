Fondsenrondje: Wegzakken!

We begonnen de dag nog met een prachtige plus van 0,9%, maar binnen twee uur hebben we deze winst grotendeels verspeeld. Toch blijft er nog een kleine stijging van 0,1% over.

Positief is dat we Amsterdam de overige indices ruim weten te verslaan. De CAC (-0,2%) en dan met name de DAX (-0,7%) staan al stevig in de min.

De outperformance op het Damrak hebben we maar aan één aandeel te danken en dat is Royal Dutch Shell (+1,3%). De oliegigant weegt maar liefst 16,9% in de index en geeft de AEX een boost van 0,2%.

Het bedrijf profiteert van het nieuws dat een meerderheid binnen de OPEC de wereldwijde olieproductie wil verlagen. Het gevolg is dat de prijs van een vat Brentolie alweer gestegen is tot ruim boven de $70 dollar per vat.

Vastgoed

Het zijn de vastgoedfondsen die vandaag underperformen. Unibail Rodamco (-1,0%), Vastned (-1,4%), WDP (-0,5%) en Wereldhave (-1,2%) liggen al slecht, maar Eurocommercial Properties (-2,4%) gaat daar nog eventjes overheen en zakt weer onder de €30.



Als we kijken vanaf het einde van de crisis, zien we dat de vastgoedfondsen (inclusief dividend) over het algemeen zijn achtergebleven ten opzichte van de AEX.

De uitzondering op de regel is WDP dat sinds begin 2009 met meer dan 500% is gestegen en de AEX (+200%) ruim voor weet te blijven. Het vastgoedfonds zit in logistiek vastgoed en dat draait gezien de hoge bezettingsgraad (97,4%) behoorlijk goed.

De waardering van het aandeel is daar ook naar, want WDP handelt zo'n 80% boven de intrinsieke waarde daar waar de overige vastgoedfondsen ruim 30% onder de intrinsieke waarde noteren.

Marktoverzicht

De AEX (+0,1%) staat licht in de plus en is daarmee gek genoeg de absolute outperformer binnen Europa.

De Amerikaanse futures weten nog geen richting te kiezen.

Goud daalt 0,2%.

Olie: WTI (+0,8%) en Brent (+1,3%) staan in de lift.

De euro daalt 0,7% en noteert 1,126 ten opzichte van de dollar.

Rentes: de Nederlandse (0,52%) en Duitse tienjaarsrente (0,38%) dalen drie basispunten. Het gaat de laatste paar dagen behoorlijk hard.

Damrak

Ahold (+0,8%) is niet kapot te krijgen en kreeg het bijna voor elkaar om de €23-grens te doorbreken.

Galapagos (-1,3%) heeft een kleine off-day.

Voor de rest zien we vooral veel nulletjes voor de komma. Niet echt spannend dus.

TomTom (+5,5%) gaat omhoog op overnamegeruchten. Nieuwssite TMT Finance meldde dat ten minste drie partijen het navigatiebedrijf willen overnemen. Opmerkelijk is dat dit voor de tweede keer op vrijdag vlak voor sluiting van de markt openbaar werd gemaakt.

PostNL (+2,3%) gaat in de rebound.

Accell (-2,8%) en Kendrion (-1,9%) sluiten wederom de rij van de ASCX.

Adviezen

Eurocommercial Properties naar €36 van €40 en kopen - ING



