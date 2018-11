De dollar-stand begint met 1,12 en olie loopt op beloofde productiebeperkingen op. Geen cijfers, weinig nieuws en een lege agenda, verder is er is niet zo gek veel te doen voorbeurs:

Asia stocks lower amid growth worries; oil rebounds https://t.co/IBAbhP0btt — Reuters Business (@ReutersBiz) 12 november 2018

Geen cijfers? Euronext is er wel, maar da's officieel Frans dacht ik. Tent draait wel lekker:

Dit verrast me na een slechte beurt Wall Street vrijdag, de opening is best aardig. Niettemin staan de beurzen er niet goed voor dit jaar - om van sonmmige aandelen maar te zwijgen - en deze daling sinds anderhalve maand is anders dan vorige dips: dieper en hardnekkeiger. Veel dieper en hardnekkiger.

Deze week doen we het nog met Q3-cijfers van onder meer NN, SBM Offshore, VolkerWessels, Stern en Walmart en we verwerken we een hoop macrodata: er zijn onder meer voorlopende indicatoren uit VS en Duitsland en ons BBP Q3. U leest alles en nog veel meer in mijn vooruitblik van gisteren.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag. Er is geen nieuw nieuws over TomTom.

En dan nog even dit

Awesome:

Alibaba nets record $30 billion in Singles' Day haul, but growth rate plunges https://t.co/ewh75lAJfw — Reuters Business (@ReutersBiz) 12 november 2018

En de dollar? Die stijgt:

Dollar nears 16-month high, sterling hit by Brexit uncertainty https://t.co/aIb7ISI78l pic.twitter.com/RC7Ph8SGoT — Reuters Top News (@Reuters) 12 november 2018

Bij deze:

SAP to buy customer sentiment tracker Qualtrics for $8 billion https://t.co/syv1nI84Jl — Reuters Business (@ReutersBiz) 12 november 2018

Zucht:

Europe takes a deep breath as action against Italy approaches https://t.co/Gip1XqAtCC — Bloomberg Markets (@markets) 12 november 2018

Zou mooi zijn:

China says will further open up its economy, slams rising protectionism https://t.co/eXzZHs87Xi — Reuters Top News (@Reuters) 12 november 2018

Da's best een hoop:

Saudi Arabia signaled it will reduce oil exports by as much as half a million barrels a day in December https://t.co/SCi6of8Wwp pic.twitter.com/3NLEeusDPq — Bloomberg Markets (@markets) 12 november 2018

De andere kant uit ten opzichte van de VS:

Murmurs of a rate cut in China in the near future are growing louder https://t.co/QnBtBb4OYA — Bloomberg Markets (@markets) 12 november 2018

Waar blijft de recessie?

US business cycle is long, but weak when measured by historical standards. SRP thinks this cycle has still time before the next recession. Says we saw "peak GDP" growth but not really “peak GDP.” pic.twitter.com/M49DNTQcZm — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 11 november 2018

Ach:

