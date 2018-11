TA: Spannende tijden AEX

Eind vorige week is de AEX de top van medio oktober rond 533,43 punten genaderd. De Nederlandse beurs is hiermee teruggekeerd naar deze voormalige bodem. Deze oude steun fungeert thans als nieuwe weerstand. Het recente herstel is voorlopig slechts een pullback. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief.

Vrijdag trad een kleine terugval op, waarbij de onderkant van de herstelbeweging werd getest. Het patroon van de AEX, met alle kenmerken van een V-bodem, is intact gebleven. De onderkant van dit patroon hebben we afgebakend met de blauwe stippellijn.

Spannend

Het gaat er dus om spannen; slaagt de AEX erin om de top van medio oktober 533,43 (en bodem van september) te breken of gaan we eerst nog door de knieën?

Bij een opwaartse doorbraak komt er wat meer opwaarts potentieel vrij. Echter, zolang het patroon met lagere toppen (rode stippellijn) nog niet overtuigend is omgebogen, blijft er verkoopdruk boven de markt hangen.

Tot waar kan de AEX zakken?

Een eventuele terugval zal in eerste instantie steun ondervinden in de laatste gap (rode cirkel). De bovenkant van die gap ligt rond 516. Het zou ideaal zijn indien een terugval wordt opgevangen rond of boven 516. In dat geval is er bewijs voor een hogere bodem, die kopers in de markt suggereert.

Mocht er rond de gap echter geen vangnet liggen, dan kan de AEX naar de steunzone 500-506 terug. Ook in dat geval is er nog niets aan de hand, want bij bewezen steun in de range 500-506 wordt een potentiële dubbele bodemformatie gevormd.



Al met al liggen de kaarten op onze beurs niet slecht, maar is de race nog niet gelopen. Bij onze oosterburen is het technisch plaatje wel iets verzwakt.



Duitse beurs laat kopje hangen

De DAX-index in Frankfurt loopt een stapje vooruit op de correctie. De DAX heeft de herstelfase al naar onderen gebroken, hetgeen enige verkoopdruk signaleert. De steun ligt rond 11.051,04 (bodem van 26 oktober).

De Duitse beurs (DAX-index in Frankfurt) laat bewegingen zien tussen deze steun en weerstand 11.847,79 (top van 17 oktober). Ook hier zien we een patroon met lagere toppen (rode stippellijn) deze geeft aan dat er verkoopdruk boven de markt hangt.