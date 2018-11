Beleggen voor beginners, de garderobebalie pitch. Pardon? Toen ik gisteravond weg ging bij de Gouden Stier. raakte ik aan de praat met, inderdaad, het garderobepersoneel. Om een lang verhaal kort te maken: deze youngsters willen ook beleggen. Maar hoe? Ik doe morgen wel even stukje op de site, zei ik.

Met mijn grote mond.

Ja tof, riepen ze en en dan moet ik nu leveren. Garderobebalie pitch, ik houd het zo kort mogelijk, beperk mij tot de basics en gebruik geen jargon, grafieken of plaatjes. Mijn uitgangspunt is lange termijn passief beleggen voor een pot(je) voor later. Ofwel, je geld vóór je laten werken en niet zelf met je geld gaan werken.

Beste jongelui,

Ik ga snel en kort door de bocht. Anders wordt dit een boekwerk van 200 pagina's. Als je iets niet begrijpt of uitleg wilt, vraag het of zoek het zelf uit. Ja, je mag er wel iets voor doen. Gratis geld verdienen bestaat niet. Zeker niet op de beurs.

Wil je snel rijk worden op de beurs, of een grote slag slaan? Lees niet verder. Ik kan je niet helpen. Beleggen is net als sparen een zaak van lange adem. Bij voorkeur je leven lang, maar ik zou zelf zeggen - risico-avers als ik ben - minimaal twintig jaar. Op de beurs worden grofweg twee spelletjes gespeeld: handelen en beleggen. Handelen doe je vooral om koerswinst te halen (je koopt iets en je hoopt dan dat er iemand nog meer wil betalen) en beleggen doe je vooral voor wat je bezittingen jaarlijks opleveren: dividend, rente, huur of royalties. Handelen is leuk, spannend, verslavend, adrenalinerijk en verleidelijk: wie weet maak je die grote klapper die je in één keer rijk maakt. Probleem is dat het weinigen is gegeven hier structureel geld mee te verdienen, laat staan vermogen op te bouwen. Jezelf ruïneren is echter heel gemakkelijk. Beleggen is net zo zo saai, langdradig en vervelend als sparen, maar zeker als je het minimaal twintig jaar volhoudt, moet de wereld letterlijk vergaan wil je géén mooi vermogen opbouwen. Het levert gemiddeld per jaar net een paar procent meer op dan sparen. Wat, een paar procent maar? Ja, maar na een jaar of twintig zorgt het jaarlijkse rente-op-rente effect echter voor een steeds grotere explosie van de waarde van je beleggingen. Albert Einstein noemde dit rente-op-rente effect ooit the greatest force in the universe. Tel uit je winst, maar ja: dat duurt dus lang. Dat gemiddelde stijgen is het grote nadeel aan beleggen, Soms maak je jaren achter elkaar 20% om dan in één jaar te worden gehalveerd. Klinkt gek, maar het verstandigste is om je daar niks van aan te trekken en altijd stug door te gaan. Dit is het moeilijkste wat er is bij beleggen. Waar moet je in beleggen? Om een héél lang verhaal kort te maken: beleg voor je vijftigste uitsluitend in aandelen, ofwel bedrijven die winst maken (en dat met je delen) of heel hard groeien. Die mag je zelf uitzoeken, maar gemakkelijk en goedkoper is om een verzameling te kopen via een beleggingsfonds of tracker (ETF). Welke moet je hebben? Kwestie van smaak, of doe wat de meeste mensen (ik zelf ook) doen: kies voor wereldwijde aandelen. Iedere bank of broker heeft ze: vraag naar een wereldindextracker of -fonds en neem in de regel die met de laagste kosten. Beleg automatisch: laat iedere maand een vaste som geld afschrijven om dat aandelenfonds- of tracker te kopen. Dat mag je dus tientallen jaren volhouden en nu komt het. Je moet er altijd van afblijven, hoe hard de markten ook stijgen of dalen en hoe je vingers ook jeuken. Als je dit consequent volhoudt, heb je - hangt van je inleg af en wat de beurzen presteren - na dertig jaar een mooi vermogen, na veertig jaar een groot vermogen en na vijftig jaar een godsvermogen opgebouwd.

Ik kan er nog een aan toevoegen: als je dit consequent volhoudt heb je dezelfde cool als meesterbelegger Warren Buffett. Hij kiest weliswaar zelf zijn aandelen, maar hij hanteert in essentie hetzelfde principe. En hij doet dat al zo'n zeventig jaar. Dat zei ik toch, beleggen is een kwestie van lange adem.

Succes en schroom niet om te vragen. Als je werkelijk geen verstand van beurs en beleggen hebt, is het echt een grote, moeilijke stap. Hoeveel geld moet je beleggen, welke bank of broker moet je hebben, welk fonds moet je kopen: het is een gedoe en uitzoekwerk. Zo is het nu eenmaal, je moet moeite doen.

Het goede nieuws is dat het huiswerk vooraf is. Als je eenmaal een portefeuille hebt, hoef je nooit meer naar de beurs te kijken en nooit meer een mening over of visie op de beurs te hebben. Sterker nog, het mag eigenlijk niet eens! Want daar ga je alleen maar domme dingen van doen. Echt, ik spreek uit ervaring...

Nog even een full disclosure: dit is ook hoe ik zelf maandelijks beleg via mijn eigen portefeuille bij een broker en een lijfrenteregeling bij een pensioenaanbieder.

Groetjes van Arend Jan