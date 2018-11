@ Brievenbus komt alleen op dit forum als de AEX de slechtste beurs is.

Is de AEX dat niet, dan tovert hij soms de AMX uit de hoge hoed als die het een keer slecht gedaan heeft.

En dat allemaal op basis van dagkoersen.

Op de lange termijn, waar het eigenlijk om gaat, doet de AEX het helemaal niet zo slecht in vergelijking met andere Europese beurzen.