Slot: AEX +1,5%

Het was de week waarin de Midtermverkiezingen de beurzen kleur gaven. Beleggers konden ermee leven dat het Huis van Afgevaardigden moest worden afgestaan aan de Democraten, waardoor Trump een deel van zijn macht inleverde.

De uitslag was weliswaar niet verrassend, want iedere peiling voorspelde dat de Democraten het Huis gingen winnen en de Republikeinen de senaat, maar er was wel een risico uit de markt. Dit zorgde voor een kleine relief rally.

Overigens gingen de markten donderdag alweer over tot de orde van de dag, aangezien de bewegingen donderdag en vandaag behoorlijk beperkt waren. Aan de andere kant is dit geen ramp, want spektakel hebben we de laatste tijd al genoeg gehad.

Prima herstel

Het is nog niet zo lang geleden dat we intraday de 500,45 punten aantikten. Twee weken later en we staan sluiten bijna 30 punten hoger. Bijna 6% in krap tien handelsdagen in de pocket. Hierdoor staat de AEX-herbeleggingsindex year to date zelfs 0,3% in de plus. Zo slecht doen we het in Amsterdam dus nog niet.

Ook deze week wisten we de DAX (+0,0%) en CAC (+0,1%) ruim voor te blijven. Baas boven baas zijn echter de Yankees met winsten van 2,1% voor de S&P500 en 0,8% voor de Nasdaq. Ook de Dow Jones (+2,9%) ging weer als de brandweer.

Ahold

De absolute uitblinker binnen de AEX is Ahold met een winst van 11,8%. De supermarktketen wist het voor elkaar te krijgen om de omzet met 3,6% te laten stijgen. Met name de cijfers in ons eigen land waren goed, getuige de groei van 5,9%.

Een tweede pluspunt was de verwachte vrije kasstroom voor 2018 die steeg van €1,9 miljard naar €2,0 miljard. Door de grote koersstijging van Ahold deze week, is het met een winst van 24% YTD het best presterende aandeel binnen de AEX.

PostNL

Dit laatste geldt absoluut niet voor PostNL (-9,4%). De hollandse postbezorger kwam nog met cijfers die in lijn waren met de verwachtingen van analisten, maar dit was niet voldoende om de neergaande trend te doen laten keren.

De winst daalde in het derde kwartaal naar €19 miljoen, waardoor de top van het bedrijf heeft besloten om de prijs van de postzegels met 5% te verhogen naar €0,87. Beleggers lijken de rode vlag te hebben gezwaaid, want dit jaar is er ruim 40% van de koers afgegaan. Dan is het aantrekkelijke dividend van 10% slechts een doekje voor het bloeden.

De lijstjes

AEX deze week +1,5%

AEX deze maand +2,0%

AEX dit jaar -2,8%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +0,3%

Rentes

Risk-off in renteland. De Nederlandse tienjaarsrente daalt maar liefst 4 basispunten naar een yield van 0,54%. Eigenlijk gaan alle Europese rentes naar beneden.

AEX

Het zijn de defensieve havens die de AEX omhoog hebben getrokken. Het oerdegelijke Wolters Kluwer (+4,9%), Unilever (+2,8%) en Relx (+2,4%) deden het uitstekend. DSM (-2,8%) is het sinds oktober helemaal kwijt.





AMX

Air France-KLM (+5,4%) publiceerde uitstekende vervoerscijfers. Met name Transavia wist in oktober 10% meer passagiers te vervoeren in vergelijking met een jaar eerder. Daarentegen ging Aperam (-9,2%) door het putje. Vorige week werd bekend dat het bedrijf de outlook neerwaarts bijstelde.

ASCX

Kendrion is de absolute bleeder van de week met een min van 15,6%. De cijfers waren teleurstellend en daarna haalde ING het bedrijf van de kooplijst. De stiekeme stijger is B&S Group (+9,1%) al was er geen nieuws te melden rondom de onderneming. Alfen (+5,0%) is niet meer te tegen te houden.

Zondag schrijft Arend Jan weer een vooruitblik op de volgende week. Bedankt voor uw bezoek en reacties en een fijn weekend toegewenst!