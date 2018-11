Publiekslievelingen: Janneke Willemse en ABN Amro Overig, Beurs vandaag

Naast de Beste Keuzes en de jaarprijzen van IEX Gouden Stier was de keuze ook aan het publiek. Particuliere beleggers konden via de sites van IEX Media online hun stem uitbrengen voor de beste beleggingsinstelling en de beleggingsexpert van 2018. Lees ook: Jaarprijzen IEX Gouden Stier uitgereikt Nederlandse beleggers maakten daar massaal gebruik van – er werden 2.714 stemmen uitgebracht – en de stemming was eenduidig. Als beste beleggingsexpert 2018 kwam financieel journalist en beurscommentator Janneke Willemse uit de bus. Blondjes beleggen beter Janneke Willemse (foto) ontving haar prijs uit handen van de winnaar van vorig jaar, Nico Inberg, hoofd beleggersdesk van IEX Media. Willemse blogt op Blondjesbeleggenbeter.nl over haar eigen portefeuille die in 2018 een rendement draait van 12%. Noooouuuu ik sta perplex! Ik heb m dus: Gouden Stier voor Beste Beleggingsexpert!!! Dank voor het stemmen! #IEXGoudenStier pic.twitter.com/XxsL8VekYk — Janneke Willemse (@jannekewillemse) 8 november 2018 ABN Amro beste beleggingsinstelling De beste beleggingsinstelling 2018 was volgens het Nederlandse beleggerspubliek ABN Amro. Eran Habets, Managing Director Products & Solutions nam namens ABN Amro de publieksprijs in ontvangst voor beste beleggingsinstelling. ABN Amro werd als publieksfavoriet gekozen uit een shortlist van tien kandidaten die waren geselecteerd op basis van marktaandeel, publieke zichtbaarheid, aantoonbaar succesvolle innovatie of vertoonde groei. #IEXGoudenstier publieksprijs voor beste beleggingsinstelling en Gouden Stier voor beste mixfonds! Trots op alle collega’s die hier elke dag hard aan werken!!

Joost Hoogeveen, Herbert Woerde, Job Mantz, Ilja De Vlaam, Marlotte Out, @MarcovanderHut,…https://t.co/up8HDNu3Tq — Eran Habets (@EranHabets) 8 november 2018

De Redactie van IEX.nl bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.