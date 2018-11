Jaarprijzen IEX Gouden Stier 2018 uitgereikt Overig, Beurs vandaag

In De Westerliefde in Amsterdam zijn op donderdag 8 november de IEX Gouden Stier jaarprijzen uitgereikt. Tijdens deze feestelijke avond werden prijzen toegekend aan bedrijven, producten en personen die zich hebben onderscheiden in hun beleid, communicatie, productaanbod of dienstverlening voor particuliere beleggers. De Gouden Stieren die voor de twaalfde keer werden uitgereikt, kenden dit jaar een nieuwe opzet. Om particuliere beleggers beter wegwijs te maken in het overweldigende aanbod aan beleggingsproducten en leveranciers, is gekozen voor toekennen van een keurmerk. Beste keuzes In negen verschillende categorieën selecteerde de vakjury van IEX Gouden Stier meerdere Beste Keuzes. Deze Beste Keuzes zijn stuk voor stuk producten de uitblinken in prestaties, value for money, helderheid en gebruiksvriendelijkheid. Een uitgebreide lijst met Beste Keuzes, de selectiecriteria en een toelichting op het keurmerk vindt u hier. Jaarprijzen 2018 De Beste Keuzes van IEX Gouden Stier werden donderdagavond feestelijk gepresenteerd. Binnen alle categorieën werden daarnaast nog jaarprijzen uitgereikt voor producten en diensten die zich het afgelopen jaar extra hebben onderscheiden. Zo kwam DeGiro als beste broker uit de bus en kreeg OHV de jaarprijs voor vermogensbeheer. Dit is het expertpanel De selectie voor de jaarprijzen werd gemaakt door het Gouden Stier-expertpanel: Pieter Kort (hoofdredacteur IEX Media) en Marcel Tak (onafhankelijk financieel adviseur), in samenspraak met onze onafhankelijke kennispartners: Beleggingsmatch. nl, AF Advisors en Crowdfundmarkt. De jaarprijzen 2018 werden toegekend aan: Beleggingsfonds: JP Morgan Europe Strategic Growth

Broker: DeGiro

Crowdfundingplatform: Lendahand

Duurzaam beleggingsfonds: Degroof Petercam Equities Europe Sustainable Fund

Fondsaanbieder: Goldman Sachs

Indexproduct: Invesco S&P500 ETF

Mixfondsenrange: ABN Amro Pro?elfondsen

Online vermogensbeheer: Doelbeleggen

Private bank: InsingerGilissen

Vermogensbeheer: OHV Wij feliciteren alle aanbieders met hun selectie als Beste Keuze of het winnen van de jaarprijs 2018. Meer over de Beste Keuzes van IEX Gouden Stier

De Redactie van IEX.nl bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.