Fondsenrondje: Nummer 1!

Ondanks dat we vandaag 0,3% in de min staan, doet de AEX het stukken beter dan de overige Europese indices. De schade in Duitsland (-0,6%) en Frankrijk (-0,7%) is beduidend groter.

Het zijn de cyclische aandelen zoals ArcelorMittal (-2,5%), Signify (-2,3%) en ING (-1,6%) die de grootste klappen krijgen. Defensieve havens zoals Unilever (+1,1%), Relx (+1,3%) en Ahold (+1,2%) blijven goed liggen.

Onder de middelgrote fondsen zijn de uitslagen nog veel groter. Aperam (-6,5%), AMG (-3,7%) en BAM (-2,6%) worden bij het grof vuil gezet. Het lijkt wel alsof niemand het risicovol spul meer wil hebben. Kwestie van sentiment.

Overigens komt er vanmiddag om 16:00 uur nog een belangrijk cijfer uit over het consumentenvertrouwen in de staat Michigan over de maand november. Economen verwachten een stand van 98,0. We gaan meemaken of het de markt in beweging kan brengen.

Air France-KLM

In een dalende markt worden de vervoerscijfers van Air France-KLM (-0,2%) best aardig ontvangen. De vliegtuigmaatschappij wist in oktober 9,2 miljoen mensen te verleiden om een vlucht te maken. Dit is 3,3% meer t.o.v diezelfde periode vorig jaar.

Met name prijsvechter Transavia deed het goed met een plus van 10% tot 1,6 miljoen passagiers. Tweede pluspunt was de bezettingsgraad van 87,5% voor de groep.

Boskalis

Boskalis (-3,3%) weet niet te overtuigen ondanks dat de cijfers in lijn met de taxaties van analisten waren. De baggeraar en maritiem dienstverlener handhaafde haar winstverwachting voor 2018.

Dit betekent dat de winst in het tweede halfjaar fors hoger uitkomt dan over H1 2018. De orderportefeuille bleef stabiel op €3,8 miljard en misschien dat beleggers hier wel teleurgesteld over zijn.



Sinds het einde van de crisis heeft Boskalis het toch wel een stukje minder gedaan dan de AEX. Daar komt bij dat het aandeel een stuk volatieler is dan de Nederlandse hoofdfondsenindex.

Marktoverzicht

De AEX daalt 0,3% en is de outperformer op het Damrak.

De Amerikaanse futures noteren minnen tot 0,6%.

Goud daalt 0,3%.

Olie: WTI (-0,7%) en Brent (-1,5%) blijven maar dalen. Ik heb niet bijgehouden voor de hoeveelste keer op rij dit is.

De euro daalt 0,2% en noteert 1,134 ten opzichte van de dollar.

Rentes: de Nederlandse (0,55%) en Duitse tienjaarsrente (0,43%) dalen drie basispunten en dit zijn toch wel grote bewegingen in renteland.

Damrak

Het risicovolle spul gaat aan puin onder de Nederlandse hoofdfondsen. Galapagos (+0,6%) is de enige uitzondering.

ASML (-1,3%) heeft last van een koersdoelverlaging van Kepler Cheuvreux, al doen Besi (-1,3%) en ASMI (-1,6%) het niet veel beter.

Adyen (-3,1%) moet u op een dag als vandaag ook niet hebben.

De cijfers van Eurocommercial Properties (+0,2%) waren niet bepaald spectaculair. Positief is dat het dividend wordt gehandhaafd. Dit is waarschijnlijk de reden dat het aandeel licht in de plus staat.

Flow Traders (+0,9%) profiteert van de hogere volatiliteit op de financiële markten.

Wessanen (+2,3%) heeft de smaak helemaal te pakken en staat alweer ruim boven het tientje.

Alfen (+1,7%) is niet kapot te krijgen. We noteren (wederom) rond een all time high. Het hoogste slot tot nu toe is €15,76. Daar staan we nu iets boven. Het volume is wel laag.

Kendrion (-1,6%) lijkt niet meer te kunnen stijgen.

Lokaal spuit Esperite 16% omhoog. Beleggers zijn razend enthousiast over het feit dat het bedrijf met het jaarverslag over 2017 (ja u hoort het goed) komt.

Adviezen

ASML: naar €200 van €210 en kopen - Kepler Cheuvreux

Unilever: naar €54,50 van €53 en kopen - Barclays

Unilever: naar €53,35 van €53 en kopen - Berenberg

Unilever: naar €46,85 van €47 en houden - Credit Suisse



