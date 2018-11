Liveblog: Titanengevecht Boskalis

Update 10:25 uur: Battle of Boskalis

Kapitein Peter, zoals hij in dit wereldje wordt genoemd, heeft zich bedacht. Van mij mag het. Kleurrijke man - er gaan veel anekdotes over hem rond - die altijd zonder dralen en dure woorden zegt waar het op staat.

CEO Peter Berdowski van #Boskalis zou volgend jaar vetrekken (meen ik), maar als de aandeelhouders het goed vinden knoopt hij er nog vier jaar aan vast pic.twitter.com/nMRvI3DGza — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 9 november 2018

Berdowski is al sinds 2006 CEO van Boskalis en dit is zijn trackrecord:

Wellicht ziet Berdowski duidelijk mogelijkheden en kansen voor glansrijk presteren in de komende vier jaar. In ieder geval is er vandaag misschien niet zo'n goede, maar zeker niet onverwachte, kwartaal-update en het lijkt inderdaad de betere en misschien wel de goede kant uit te gaan bij Boskalis. Nico zegt:

En nu wordt het echt interessant, want het is armpje drukken bij Boskalis. In de ene hoek: Berdowski zelf en ook een nieuw bestuurslid hebben zich dit jaar volgeladen met aandelen. Van hun eigen geld welteverstaan.

Dat niet alleen, ook grootstaandeelhouder HAL weert zich aan de koopkant. U weet het, de Rotterdammers hebben een reputatie als rekenwonder, stockpicker en lange termijnbelegger.

In de andere hoek treft u echter de hedge funds aan die het aandeel fors shorten.

Tot slot zijn er de analisten die nog altijd met hun verwachtingen worstelen. Let wel, hun evenutele reacties op de update van vandaag zitten er nog niet in verwerkt. Wel is Boskalis helaas een heel mooi voorbeeld van een aandeel dat weliswaar hard is gedaald, maar toch duurder is geworden.

Het is speculatief, maar het is daarom goed mogelijk dat de aankopen van de CEO en HAL de koers voor nog veel erger hebben behoed. Samengevat: Boskalis denkt/hoopt/weet dat er weer mooie jaren aankomen en de hedge funds van niet? Kies uw kamp.

