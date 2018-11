Ja, het is weer laat geworden. Een dag na - gefeliciteerd alle winnaars - de IEX Gouden Stier uitreiking willen de koersen nog wel eens een tikje brak zijn en, ja hoor:

-Oil enters bear market

-Asia stocks fall, with deepest losses in Hong Kong

-Dollar strengthens on Fed

-Emerging market currencies slide

-Italian bonds jump after EU warninghttps://t.co/QJJPS9hDRZ pic.twitter.com/V2k4088z48 — Bloomberg Markets (@markets) 9 november 2018

Winnaars, verslag, foto's en algehele glamour van de IEX Gouden Stier volgt vanzelf hier op de site. Of de koersen vanzelf weer omhoog gaan vandaag is een ander verhaal.

Azië ligt nu in de kreukels na een wat slap Wall Street. Olie zit inderdaad weer eens in een bearmarket, het is ruim -20% vanaf de laatste top.

Of de dollar zo hard aantrekt op een volledig voorspelbaar Fed rentebesluit - onveranderd 2-2,25% - mag u zelf bepalen. Verder staan er bij ons cijfers aankondigd van Boskalis en Eurocommercial en die komen nu net tegelijk door. Outlook bagger en dividend stenen gehandhaafd.



Het bekende rijtje weer, Azië springt er echt uit. De networks spreken van Chinese groeizorgen.



Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, bij Unilever gaat het om een bedrijf van rond $1 miljard.

07:58 Meer passagiers aan boord bij Air France-KLM'

07:21 Rechter blokkeert omstreden oliepijpleiding

07:18 Producentenprijzen China zwakken verder af

07:16 Nikkei eindigt week met verlies

06:49 FIOD: banken moeten meer doen tegen witwassen

06:47 Productie industrie omhoog

08 nov 'Unilever overweegt bod op Chinees Weimeizi'

08 nov Disney boert goed met parken en films

08 nov Wall Street sluit licht lager op Fed-dag

08 nov Moeder Essent heronderhandelt Britse deal

08 nov ThyssenKrupp vreest gevolgen kartelonderzoek

08 nov Federal Reserve handhaaft Amerikaanse rente

08 nov Nieuwe topvrouw Peapod komt van Albert Heijn

08 nov Wisseling van de wacht bij Novisource

08 nov Unibail rondt verkoop groot kantoor Parijs af



Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:



De agenda stelt niet zo heel veel voor:

02:30 China inflatie PPI okt 3,4%

02:30 China inflatie CPI okt 0,2% MoM

06:30 Nederland industriële productie sep

08:00 Allianz Q3-cijfers

08:00 Eurocommercial Properties Q3-cijfers

08:00 Air France-KLM Q3-cijfers

08:00 Boskalis Q3-cijfers

10:30 VK BBP Q3 0,6% QoQ

10:30 VK industriële productie sep 0,1% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan nov 98,0

16:00 VS groothandelsvoorraden sep 0,3% MoM

En dan nog even dit

Ai:

Oil is poised for a fifth weekly loss after slipping into a bear market https://t.co/GMplHZaXh8 pic.twitter.com/grUDD3G92H — Bloomberg Markets (@markets) 9 november 2018

Ook goeiemorgen Holger, vertel es wat over de DAX:

Good Morning from Germany, which is facing stormy times. Investors see dismal outlook. The P/Es of Dax cyclicals have fallen to low levels. Investors not only worry about car sector (diesel, electric cars). Worries over global growth outlk have depressed BASF P/E to 11. (via CBK) pic.twitter.com/5A3hkc7j5h — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 9 november 2018

Dat u het weet:

China promises IP defense, but firms worried: Shanghai Notebook https://t.co/OFhkXrIGiI — Bloomberg Markets (@markets) 9 november 2018

Veel China nieuws weer:

China banks drop after regulator sets targets for private loans https://t.co/liNYaVybGk — Bloomberg Markets (@markets) 9 november 2018

Nog meer:

Tech haunts Hong Kong's stocks as earnings start to fall short https://t.co/ANyJYIeS5S — Bloomberg Markets (@markets) 9 november 2018

Vink:

U.S., Mexico, Canada ministers to sign trade pact Nov. 30, official says https://t.co/8BGDc3Zcdw — Reuters Business (@ReutersBiz) 9 november 2018

Made in Germany en Made in Japan zijn niet meer wat het was?

Japan's corporate image hit by falsification scandal: poll https://t.co/Ce4AqgwHJt — Reuters Business (@ReutersBiz) 8 november 2018

Met een foto van Elon er bij? Zegt iets...

Tesla's new chair will need to prove she can stand up to errant CEO Musk https://t.co/L8zSskY12J via @Breakingviews — Reuters Business (@ReutersBiz) 8 november 2018

Dat is inderdaad geen overbodige luxe, lijkt me:

De regering komt met een nieuwe China-strategie omdat het zich grote zorgen maakt over de toenemende Chinese invloed op Nederland. Dit zegt minister Wiebes van Economische Zaken in het AD https://t.co/aJ5nPx8Sxf — de Volkskrant (@volkskrant) 9 november 2018

De uitsmijter nog. Feli's Emile, je hebt WSJ-dochter MarketWatch gehaald :-)

You’re only as old as you feel, right? This 69-year-old agrees -- and is petitioning to legally change his age to 49. https://t.co/UWv131jIAl — MarketWatch (@MarketWatch) 8 november 2018

Nog een!

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.