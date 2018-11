Slot: No power

De dag begon nog zo mooi met een winst van meer dan 0,6%, maar deze stijging hebben we in Amsterdam helaas niet weten vast te houden. De AEX sluit de dag met een miniem verliesje van 0,02%.

Eerlijk gezegd zijn er weinig uitschieters onder de Nederlandse hoofdfondsen. Alleen het gekke ABN Amro (+3,9%) geeft de handelsdag kleur. Het nieuws dat de Duitse autoriteiten onderzoek doen naar verdachte aandelentransacties van de Nederlandse grootbank heeft geen impact op de koers gehad.

Toch opende ABN Amro nog een procentje lager, maar binnen een half uur stond het aandeel alweer in het groen. Beleggers lijken zich bedacht te hebben. Niet onlogisch want de cijfers van gisteren waren gewoon goed.

Kijken we naar de overige Europese beurzen, zien we dat het beeld volledig is gekanteld. Vanochtend stonden alle indices nog in de plus, maar op het slot kleurt alles rood. Aan de andere kant moeten we het niet dramatiseren, want verder dan een min van 0,5% voor de DAX komen we niet.

BAM

BAM (-6,1%) werd door beleggers weer eens in de grond getimmerd. De bouwer kwam met weinig inspirerende derdekwartaalcijfers op de proppen. Opvallend is dat de bouwer maar liefst €23 miljoen moest afschrijven op haar grondposities.

Ook de verwachte winstmarge van 1,9% voor 2018 is teleurstellend. Om positief te eindigen, mogen we melden dat het orderboek met 10% is gestegen en dat de zeesluis in IJmuiden niet weer voor problemen heeft gezorgd.

SIF

De bleeder van de dag is SIF dat 6,3% lager is gesloten, nadat de funderingsspecialist van onder andere windmolens teleurstellende cijfers in de boeken moest zetten. Met name de negatieve ebitda van €1,1 miljoen is niet iets waar beleggers blij mee zijn.

Die rode cijfers werden veroorzaakt door een fors lagere productie van palen voor windmolens. In Q3 2017 produceerde SIF nog 59 kiloton, maar in het afgelopen kwartaal kwam het bedrijf niet verder dan 19 kiloton. Year to date behoort het aandeel tot de underperformers binnen de ASCX met een verlies van zo'n 20%.

Rentes

De rentes lopen in een brede lijn op, al stellen de uitslagen niet zo gek veel voor. De Nederlandse tienjaarsrente stijgt één basispunt naar 0,58%. Nog altijd geen niveau waar onze Minister Hoekstra zich druk om zal maken.

Brede markt

De AEX gaat 0,02% omlaag en doet het daarmee iets beter dan de overige Europese indices. De DAX (-0,5%) en CAC (-0,2%) gaan iets sneller naar beneden.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 3,0% omlaag en noteert 14,2 punten.

De Amerikaanse beurzen laten een verdeeld beeld zien. De Dow Jones stijgt 0,2%, terwijl de S&P500 (-0,1%) en Nasdaq (-0,3%) een pas op de plaats maken

De euro blijft vlak liggen en noteert 1,142 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,58%) en Duitse rente (0,45%) stijgen één basispunt.

Olie: WTI (-0,7%) en Brent (-0,2%) zijn het helemaal kwijt.

Goud (-0,0%) komt niet of nauwelijks in beweging.

Het Damrak

De verzekeraars Aegon (+1,7%), ASR (+0,9%) en NN Group (+1,9%) zijn al sinds de beursopening de outperformers van de dag.

Ahold (+1,4%) krijgt koersdoelverhogingen van onder andere HSBC en CFRA. Het doet de koers in ieder geval goed.

Ondanks dat ASML de outlook voor 2020 verhoogt, zetten beleggers het aandeel 0,7% lager. Kijken we naar Besi (-2,0%) en ASMI (-3,4%) dan valt deze daling nog wel mee.

Eurocommercial Propperties gaat weliswaar €2,15 ex-dividend, maar daalt hiervoor gecorrigeerd alsnog met 2%.

Vastgoedfondsen zoals Wereldhave (-3,1%) en Vastned Retail (-1,4%) blijven ook ver achter. Alleen Unibail Rodamco (-0,2%) presteert nog redelijk.

PostNL (-4,8%) staat op de laatste koers sinds 2013.

Zonder duidelijke oorzaak is Takeaway.com de topper binnen de AMX met een winst van 3,2%.

TomTom (+1,6%) heeft de stijgende lijn eindelijk te pakken. Nu nog vasthouden.

Kiadis (+1,0%) heeft de winst van vanochtend grotendeels ingeleverd. Het biotechbedrijf heeft drie nieuwe managers aangesteld. Het gaat om Dirk de Naeyer, Jonathan Sweeting en Marcel Zwaal.

Kendrion (-3,4%) krijgt wederom een flinke tik. Dit keer is ING schuldige, dat het advies verlaagde naar houden van kopen. Het koersdoel gaat naar €26,50 van €40.

Lokaal wordt Beter Bed (+6,2%) in het zonnetje gezet door de analisten van KBC. Het aandeel wordt op kopen gezet, al gaat het koersdoel wel omlaag van €7 naar €6,50.

Door het gelijkspel tegen Benfica sluit Ajax op €13,85. Dit betekent een nieuwe all time high. Op 11 mei 1998 ging het aandeel naar de beurs en sloot toen omgerekend op 13,75. We zijn hier ruim 20 jaar later voor het eerst boven gegaan.

Adviezen

Ahold Delhaize: naar €25 van €23 (buy) - HSBC

Ahold Delhaize: naar €19,10 van €18,50 - Raymond James

Ahold Delhaize: naar €23 van €21 - CFRA

Beter Bed: naar kopen van houden en naar €6,50 van €7 - KBC

DSM: naar €96 van €95 - Barclays

Unilever: naar €54 van €53,50 - Barclays

Kendrion: naar hold van buy en naar €26,50 van €40 - ING

De dag van morgen