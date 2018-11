TA: Lange termijn nog steeds Buy the Dips

Op deze plaats bespreek ik doorgaans de korte tot ultra korte termijn, als duiding van de actualiteit. Vandaag wil ik toch maar weer eens een lans breken voor de ultra lange termijn ontwikkelingen, met een vooruitblik op de belangrijkste Nederlandse beursindices.

Hoe je het ook wendt of keert, afgezien van het getreuzel op korte termijn blijft het meerjarige trendkanaal van de Nederlandse hoofdindex mooi opwaarts gericht. Recent zijn de koersen zelfs naar de onderkant van het negenjarige stijgende trendkanaal gezakt.

Dat geldt niet alleen voor de AEX-index, maar ook voor de AEX Total Return index, waarbij dividenden worden herbelegd. Zolang de meerjarige opwaartse trends intact zijn, blijft het advies Buy the Dips.

Meerjarige trend uit 2009 nog steeds positief

De Nederlandse beurs (AEX-index) stabiliseert binnen het lange termijn stijgende trendkanaal. De hogere koersbodems, die vanaf 2009 zijn gevormd, signaleren echter nog steeds een positieve ondertoon.

De huidige adempauze is vervelend, maar vooralsnog slechts een tijdelijke onderbreking is van de opwaartse trend. Van belang is dat de AEX-index boven steun 506,05 (van 20 juli 2015) blijft. Hierbij kijken we naar de wekelijkse slotkoersen.

De opwaartse trend krijgt een nieuwe impuls indien de laatste koerstop 576,90 (gevormd op 27 juli) wordt gebroken. In dat geval wordt de opgaande trend gevalideerd en mag verdere koersstijging verwacht worden. De eerste weerstand daarna wacht rond 600-609, vervolgens op 700-703.



Herbeleggingsindex ook sterk

De AEX Total Return index (waarbij dividenden worden herbelegd) beweegt eveneens op lange termijn in een opwaartse trend. Er is duidelijk sprake van een sterk technische plaatje, maar ook op onze herbeleggingsindex hebben we op korte termijn te maken met stevige turbulentie.

Hierbij heeft de AEX Total Return index een patroon met lagere koerstoppen gevormd, die eerst overwonnen moet worden. Echter zolang de steun 1.666,01 (bodem van 9 februari) stand weet te houden blijven we opwaarts kijken. Weerstand ligt op 1.906,49 (top van 10 augustus).



Nog goede maanden voor ons

Op basis van onderzoek naar seizoenseffecten blijkt dat rond oktober de beste beursperiode van het jaar start. De beurswijsheid Sell in May and go away but remember to be back in september is daar een prima uitdrukking van.

Dit onderzoek geeft ook aan dat in de periode tussen eind september en april de beste beleggingsmaanden van het jaar liggen.

Maar bedenk ook dat oktober berucht is om zijn grote correcties, zoals zwarte maandag (19 oktober 1987), zwarte dinsdag (29 oktober 1929), zwarte donderdag (24 oktober 1929) en zwarte vrijdag (13 oktober 1989). Dit zijn de dagen met de grootste beursdalingen op één dag.

Opvallend is dat deze alle vier in de maand oktober plaatsvonden. Daar zouden we zwarte woensdag van 24 oktober 2018 aan toe kunnen voegen.

Elke lange termijn defensieve belegger zou nu, aan het begin van de beste beursperiode van het jaar, kunnen overwegen in te stappen of bij te kopen.

Recente correctie niet groter dan vorige correcties

Dit zijn alle voorgaande (+10%) correcties sinds 2009:

In 2011 daalde de AEX van 374 naar 256, een daling van 31,5%.

In 2015 daalde de AEX van 510 naar 378, een daling van 26%.

In 2018 daalde de AEX van 576 naar 501, een daling van 12%.

De recente correctie is, binnen de lange termijn uptrend, in de zone 500-506 opgevangen, hierdoor bleef de schade beperkt tot circa 12%.

Het valt op dat de recente correctie duidelijk binnen de bandbreedte van alle vorige correcties past. Bovendien zien we dat de correcties over een langere periode de neiging hebben om procentueel steeds beperkter in omvang te worden.