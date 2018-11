Vervelend de onverwachte afschrijving bij Bam. Echter als je naar de huidige marge kijkt na Q3 en ziet hoe die zich ontwikkelt op kwartaal basis ( omzet in q3 en dus marge in Q3) dan lijkt het mij reeel te veronderstellen dat de marges volgend jaar ruim boven de 2, en richting 3% of hoger, zal gaan. Daarom lijkt mij de ontwikkeling van het orderbook en de verbetering in werkkapitaal efficiency ( kan nog beter) belangrijker