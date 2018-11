Wat een nieuws!

Vers van de pers, #ASML tussen de schuifdeuren en niet zo zuinig ook! #AEX pic.twitter.com/A0nnXJB8PB — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 8 november 2018

Alles beter, maar toch weer een afschrijving bij BAM. Het bedrijf herhaalt de outlook.

Sif is ook door en heeft niet zoveel vrolijks te melden:

Wat is er nu zoal te doen na het koersengala op Wall Street gisteren? Niet zoveel. Wel is er vanavond een Fed rentebesluit (consensus is onveranderd 2,00-2,25%). Wellicht volgt er nieuwe informatie over het rentepad 2019 en opmerkingen over de handelsoorlog. Er is geen persconferentie, maar alleen een persbericht.

-Stocks in Asia jump after midterms

-U.S. tech stocks led Nasdaq 100's surge

-Dollar ticks higher

-Attention turns to Thursday's Fed decisionhttps://t.co/ALE7UK2vpC pic.twitter.com/spM7XdcwE2 — Bloomberg Markets (@markets) 8 november 2018

En oh ja, wij geven vanavond een feestje!

Nog één dag te gaan tot de #IEXGoudenStier. Outfits al klaar? Wij hebben heel veel zin iedereen weer te zien tijdens deze feestelijke avond, tot morgen! pic.twitter.com/hPkPzUvBzD — IEX Gouden Stier (@IEXGoudenStier) 7 november 2018

Intussen draaien we weer en het valt nu allemaal een beetje tegen na het beursfeestje gisteren? Beetje verschaaldebierluchtkoersen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren: Batenburg en Veon hebben cijfers, ABN Amro staat er weer eens fraai op en bij LeasePlan staan de neuzen niet allemaal dezelfde kant op om het zacht uit te drukken?

07:47 Miljoenenafschrijving BAM op grondposities

07:44 Nieuwe voorzitter voor Tesla

07:39 Negatief resultaat voor Sif

07:35 Wisselende resultaten voor Liberty Global

07:33 Telecomconcern VEON zeker van omzetgroei

07:23 Handelstak stuwt omzet Société Générale

07:21 Nieuwe managers bij Kiadis Pharma

07:16 Stevige winst voor Japanse beurs

06:50 'ECB hekelt ruzies in top ABN AMRO'

06:49 'ABN AMRO betrokken bij frauduleuze handel'

06:36 Flinke groei Chinese export

07 nov Bedrijven en verkiezingen stuwen Wall Street

07 nov Autodeeldiensten BMW en Daimler mogen fuseren

07 nov Bestuurders LeasePlan stappen per direct op

07 nov Opbrengst emissie Curetis valt tegen

07 nov ECB kiest Italiaan Enria als hoofd toezicht

07 nov Batenburg Techniek zet groei voort

07 nov Intertrust haalt 500 miljoen op

Analistenadvies luidt als volgt en ING gooit Kendrion uit een rijdende trein:

Ahold Delhaize: naar €25 van €23 (buy) - HSBC

Ahold Delhaize: naar €19,10 van €18,50 - Raymond James

Ahold Delhaize: naar €23 van €21 - CFRA

DSM: naar €96 van €95 - Barclays

Unilever: naar €54 van €53,50 - Barclays

Kendrion: naar hold van buy en naar €26,50 van €40 - ING

De AFM meldt deze shorts en het is weer druk bij Fugro:

De agenda:

08:00 BAM Q3-cijfers

08:00 SIF Q3-cijfers

08:00 Commerzbank Q3-cijfers

08:00 Siemens Q3-cijfers

08:00 Deutsche Telekom Q3-cijfers

08:00 UniCredit Q3-cijfers

09:00 Eurocommercial properties notering €2,15 ex-dividend

14:30 VS wekelijkse jobless claims 215K

20:00 Fed rentebesluit

22:00 Walt Disney Q3-cijfers

En dan nog even dit

Laatste nieuws, wie?

JUST IN: Tesla appoints Robyn Denholm as chair of the board, effective immediately $TSLA pic.twitter.com/IFFF5WIKh0 — Reuters Business (@ReutersBiz) 8 november 2018

Ja, zeg het maar:

Here's how a divided Congress may show up in U.S. economic data https://t.co/BaAXpfUV9Q — Bloomberg Markets (@markets) 8 november 2018

Idem:

How Democrats could help or hurt Trump's next trade policy moves https://t.co/eS9Fa5K28L — Bloomberg Economics (@economics) 7 november 2018

Crypto 2.0?

Crypto 2.0 may be digital cash you can actually use to buy stuff https://t.co/ZCDcN0mxka — Bloomberg Markets (@markets) 8 november 2018

Alleen de koers is nog flexibeler:

Samsung showed off a new phone with a screen that folds like a book https://t.co/eY5R9328zo — Bloomberg Markets (@markets) 8 november 2018

Oh:

Amazon Go has a real rival in Japan, and Signpost's shares are soaring https://t.co/B4baKLnaAW — Bloomberg Markets (@markets) 8 november 2018

Het moet niet te gek worden, nee:

Securities lending boom sparks concerns on returns and voting https://t.co/L2ve320G7H — Reuters Business (@ReutersBiz) 8 november 2018

Black Friday sterft uit? Maar het knokken in de Walmart dan?

Walmart will offer Black Friday deals earlier this year https://t.co/6vlMmNOB7A — Reuters Business (@ReutersBiz) 8 november 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.