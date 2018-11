Wat doet aex zo slecht..gisteren stonden we al op 528 en toen stond dow jones op 25900....nu staat dow jones op 26200!onze futures staan nagenoeg onveranderd....besedfen we dat dow jones paar procent is verwijderd van ALLTIME HIGH en wij kunnen niet eens doorstoten boven 530...alsnog staan we bijna 10 procent lager dan onze highs van dit jaar....terwijl onze bedrijven allemaal topcijfers hebben laten zien en in usa hoor ik ene teleurstelling (amazon, apple, etc) na de andere teleurstelling