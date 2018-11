TA: Bodemvorming AEX

De beurzen reageren opgetogen op de Amerikaanse verkiezingsuitslagen. Zowel de Europese aandelenbeurzen als Wall Street kregen een flinke boost. Het felle herstel van de AEX, aangewakkerd door koopjesjagers, zet door.

Technisch zien we steeds duidelijkere bodemvorming. Maar de strijd is nog niet gestreden, want nu ligt de eerste barrière rond 533,43 in de vuurlinie. Bovendien is het patroon met lagere toppen nog niet omgebogen.

Er zijn op dit moment twee conflicterende scenario's:

Bodemvorming met kenmerken van een V-patroon wijst opwaarts. Veel weerstand boven de markt, o.a. het patroon met lagere toppen, wijst op een correctie.

Ik denk dat beide scenario's mogelijk zijn, maar uiteraard niet gelijktijdig. Indien de Nederlandse beurs de juiste chronologie volgt, zakt de markt binnenkort eerst nog eens door de knieën (scenario 1), om daarna alsnog de weg naar boven te hervatten (scenario 2).

Vergeet niet dat de beste beleggingsmaanden vóór ons liggen

V-patroon

Het huidige patroon van de AEX heeft alle kenmerken van een V-bodem. Dat is een abrupte draai in de markt, in de vorm van een V.

In de TA-literatuur wordt dit patroon uitgebreid beschreven. De V-bodem komt volgens onderzoeken doorgaan voor op belangrijke draaipunten in de markt. De onderkant van dit patroon hebben we afgebakend met de blauwe stippellijn.

Wees er op alert dat de AEX inmiddels de top van medio oktober rond 533,43 punten is genaderd, hier ligt ook de bodem van september. Het recente herstel is voorlopig een pullback. Deze oude steun fungeert als nieuwe weerstand. Zolang de koers hieronder beweegt, blijft het onderliggende beeld negatief.

Hogere AEX-bodem ontbreekt

Ook het feit dat het patroon met lagere toppen (rode stippellijn) nog niet is omgebogen, wijst op latente verkoopdruk. Een eventuele terugval zal veel steun ondervinden in de laatste gap in de rode cirkel. De bovenkant van die gap ligt rond 516.

Het zou ideaal zijn indien een eventuele terugval wordt opgevangen rond of boven 516. In dat geval is er bewijs voor een hogere bodem, die kopers in de markt suggereert. Binnen dit scenario transformeert het V-patroon in een W-patroon (dubbele bodem formatie).



Nog onvoldoende momentum in de AEX

Het momentum van de AEX (onderste helft van de grafiek) stijgt, wat aangeeft dat de correctieve fase van de beurs achter ons ligt. Maar het feit dat het momentum nog onder de 0-lijn beweegt, suggereert dat dat de AEX kracht ontbeert.



Er stroomt vers geld in de markt

De moneyflow indicator van de Nederlandse beurs krult opwaarts. Dit geeft aan dat de instroom van kapitaal toeneemt. Er komt dus weer nieuw geld de markt in. Belangrijk is wel dat de moneyflow indicator de toppen van de afgelopen maanden overtuigend moet zien te breken.

Dit is een zware horde, die overigens al nipt is gebroken. De moneyflow van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken.