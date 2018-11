Slot: Hebben we ook weer gehad

Lekker beursdagje, zo willen we wel iedere dag midterms. Zijn het nou die verkiezingen - uitslag zoals verwacht - of is de Big Board druk bezig de oktoberdip uit te prijzen? Ik reken alles goed. of is er iemand die eindejaarsrally durft te roepen?

S&P 500 +1% vandaag en index loopt vooralsnog oktoberdip er rap weer uit pic.twitter.com/c1UtAxmrj6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 7 november 2018

U bent vast al tureluurs van al het nieuws en duiding van die verkiezingen en die laat ik lekker voor wat ze zijn. Verder is er eigenlijk niet zoveel te melden over de brede markt:

Alle Europese indices eindigen lentegroen

Wall Street staat er keurig bij

De volatiliteit implodeert met double digits en bevestigt een minder bearishe markt?

De Amerikaanse rente daalt drie basispunten. De andere AAA's doen niks

Olie daalt alweer en is hier zo langzamerhand niet sprake van een korte neergaande trend?

Goud doet niks en bitcoin krasselt wat omhoog. Begint saai te worden dat spul :-)

Beursplein 5

Er zijn nogal wat cijfers op het Damark en die loop ik eerst bij langs. Mooie Q3's en volgende week de lang verwachte strategie-update: hoe denkt Ahold Delhaize zichzelf op te stoten in de vaart der volkeren?

Prima set cijfers voor ABN Amro #ABNAMRO https://t.co/iHIO45eb1h — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 7 november 2018

Waarschijnlijk zijn er even wat meer buffers nodig dan eerst gedacht en vandaar dat ABN Amro niet goed reageert op prima Q3-cijfers?

Prima set cijfers voor ABN Amro (update) #ABNAMRO https://t.co/VCzj356lty — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 7 november 2018

Louter doube digits bij IMCD:

Kendrion verlaagt de verwachitngen en u de koers:

NSI is in orde:

Ctac tenslotte kent een zeperd? Anders de koers wel:

Ik heb twee adviezen voor u:

ABN Amro: naar €29 van €29,80 (buy) - KBC

Wolters Kluwer: naar €53,50 van €49 - JPMorgan

Verder: