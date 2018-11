Weekwinnaar: 'Wat daalt, moet ook omhoog' Overig

De tweede speelweek van de Slimste Belegger-competitie ligt achter ons en daarmee is ook een winnaar uit de bus gekomen: de heer Heijnen uit Rotterdam. Hij speelt mee onder de naam Buttom up en behaalde een rendement van ruim 90%. We belden de weekwinnaar om hem te feliciteren met zijn prijs, een Sonos Beam Soundbar. Gefeliciteerd! Bent u een doorgewinterde Slimste Belegger-deelnemer? “Ja, dit is alweer het vierde jaar dat ik meespeel.” Wat is uw strategie geweest? “Ik weet niet of ik het echt een strategie moet noemen, maar ik was ervan overtuigd dat wat hard daalt, ook weer omhoog moet komen. Ik heb ingezet op de indices, en ook goed op de kwartaalcijfers van bedrijven gelet.” Wat was uw meest lucratieve positie? “De indices hebben het vooral goed gedaan en wat betreft aandelen droegen ASMI en Alibaba leuk bij.” Waren er ook posities die tegenvielen? “Ja, ik had verwacht dat de olieprijs ook zou stijgen, maar dat bleek niet het geval.” Belegt u ‘in het echt’ ook? “Ja zeker, ik reserveer elke maand een vast bedrag dat ik inleg in indextrackers en beleggingsfondsen. Omdat ik dat elke maand doe, koop ik in slechte maanden voor een flinke discount. Ik had ook wel wat aandelen, maar de meeste heb ik weggedaan. Ik werd toch wat zenuwachtig van de schommelingen en het risico. Ik heb liever wat rust in de portefeuille.” Hoe kijkt u aan tegen het verdere verloop van het spel? “Ik denk dat ik long blijf zitten, want ik verwacht een verder herstel." Nog een tip voor de andere spelers? “Let vooral goed op de kwartaalcijfers die binnenkomen en houd je aan je plan.” Over de Slimste Belegger In samenwerking met IEX en Belegger.nl organiseert BNP Paribas Markets de Slimste Belegger, het leukste beleggingsspel van Nederland. In dit gratis beleggingsspel leert u alles over de verschillende aspecten van beleggen en het handelen in Turbo's. En u heeft natuurlijk de mogelijkheid een ervaren beleggingscoach te selecteren, zoals Royce of Nico. Doet u nog niet mee aan de Slimste Belegger? Meldt u dan niet alleen aan voor de Masterclass, maar ook meteen voor het spel. Zo profiteert u niet alleen van de exclusieve tips en begeleiding van uw eigen coach, maar maakt u ook kans op mooie prijzen.

De Redactie van IEX.nl bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.